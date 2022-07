Troisième succès consécutif pour le TFC face à Pau

Le TFC a enchaîné une troisième victoire à l’occasion d’un match amical avec Pau, mardi 12 juillet à Tarbes, avant son retour en Ligue 1.

Le Brésilien Rafael Ratão a marqué un troisième but en trois matches. Crédit photo : Toulouse Football Club

Les Violets poursuivent leur campagne de matches de préparation avant leur retour dans l’élite du football français. Et le TFC a enchaîné une troisième victoire à l’occasion d’une rencontre amicale avec Pau. Les Toulousains se sont imposés par 2 buts à 0, mardi 12 juillet au stade Maurice Trélut de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.

Il a fallu attendre la 45e minute de jeu pour voir l’ouverture du score. Juste avant la pause, Rafael Ratão conclut une action en deux touches, jouée avec Branco van den Boomen et Yanis Begraoui. Le Brésilien inscrit alors son troisième but en trois matches de suite. Puis à la 86e minute, le jeune Tim Rey fait un centre-tir dévié dans son propre but par Jean Ruiz, qui marque contre son camp. « C’est un match que l’on gagne, mais nous ne sommes pas encore complètement au point », a réagi Philippe Montanier après la rencontre.

Le TFC fait tourner son effectif contre Pau

Comme lors des précédentes rencontres contre Troyes et Nîmes, il convient de souligner que le TFC a aligné contre Pau une composition différente durant chaque mi-temps, ce qui permet de faire jouer l’effectif. Voici la composition des Violets en première période : Haug – Diakité, Rouault, Nicolaisen, Sylla – Van den Boomen, Spierings – Onaiwu, Ratão, Begraoui, Dallinga. Et voici la composition alignée par Philippe Montanier en deuxième période : Dupé – Messali, Agora, Diarra, Rapnouil – Sidibé, Mvoué, Dejaegere – Rey, Touzghar, Chaibi.

La prochaine rencontre des Toulousains est prévue dès samedi 16 juillet. Les Violets affronteront la Real Sociedad, un club espagnol évoluant en Liga. La saison dernière, il s’est hissé en sixième position du classement de ce championnat.