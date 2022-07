Le TFC remporte son premier match de préparation face à Nîmes

Pour préparer son retour en Ligue 1, le TFC affrontait Nîmes en match amical, ce samedi 2 juillet. Les Violets se sont imposés 2 à 0, sur des buts de Rafael Ratao (42′) et Chaïbi Fares (47′).

Les supporters du Téfécé devront attendre un mois environ pour retrouver leur équipe au Stadium de Toulouse. Crédit photo : Laurie Laberinto (wikimedia commons) CC BY-SA.

Plus qu’un mois avant le début de la Ligue 1. Pour Toulouse, la première journée du championnat sera disputée le 7 août, face à Nice. Afin de se préparer à ce retour au plus haut niveau après deux ans d’absence, le TFC retrouvait Nîmes (Ligue 2) ce samedi 2 juillet, pour un premier match de préparation.

Une affiche qui rappelle pour les Toulousains le sacre de champions de Ligue 2, au mois de mai dernier. Et cette fois encore, les Violets ont remporté l’affrontement (2-0). Ce premier match amical de l’été était disputé au stade de Sauclières, à Béziers.

Le TFC a fait tourner l’effectif contre Nîmes

L’entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier, a choisi en onze de départ une équipe qui pourrait ressembler aux titulaires de la rentrée (Dupé / Desler – Rouault – Nicolaisen – Diakité / Mvoue – Spierings – Dejaegere / Begraoui – Onaiwu – Ratao). Le premier but de la rencontre est marqué par Rafael Ratao, juste avant la pause (42′).

Pour la seconde période, toute l’équipe à changé pour laisser place à la jeunesse (Haug / Rapnouil – Wasbauer – Diarra – Keben / Rey – Touzghar – Sidibé / Messali – Chaïbi – Agora). Le second but : une frappe du pied gauche à 25m signée Chaïbi Fares (47′). En début de seconde période, le jeune joueur inscrit ainsi son premier but avec les professionnels.

Après avoir battu Nîmes, le TFC va continuer ses matchs de préparation. Toulouse jouera contre Troyes le samedi 9 juillet. Puis contre Pau le 12, la Real Sociedad le 16, Osasuna le 19, et Montpellier le 23. Un dernier adversaire reste à définir le 30 juillet pour clôturer la présaison.