Mercato. Toulouse recrute le serial butteur néerlandais Thijs Dallinga

Alors que Rhys Healey pourrait quitter Toulouse, le club qui fera son retour en Ligue 1 vient de signer avec l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga. C’est le meilleur buteur de la deuxième division aux Pays-Bas.

Toulouse recrute l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga. Crédit photo : Toulouse football club

Et de trois. Après Zakaria Aboukhlal et Kjetil Haug, le Toulouse football club annonce ce vendredi 1er juillet le recrutement de l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, en provenance de Excelsior Rotterdam (Pays-Bas). Il est le meilleur buteur du championnat de deuxième division néerlandaise.

https://twitter.com/ToulouseFC/status/1542818306934984705

« Je regarde beaucoup de matchs de football et je connaissais donc le Club avant mon arrivée. Quand les contacts ont démarré, j’ai suivi les performances de l’équipe avec plus d’intérêts et j’ai pu regarder quelques matchs de la fin de saison. J’ai aussi pu échanger avec Stijn (Spierings, ndlr) qui m’a dit le plus grand bien du club et de la ville », assure Thijs Dallinga à travers un communiqué du TFC.

« Je suis très heureux de signer au TéFéCé, très fier de rejoindre le Club. Je suis impatient de rencontrer nos supporters, j’ai déjà très envie de disputer mon premier match au Stadium », ajoute le joueur de 21 ans.

Thijs Dallinga est “plus qu’un attaquant, c’est un buteur” à Toulouse

Le Toulouse football club met en avant le palmarès de sa nouvelle recrue : « 36 buts et 9 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, la saison passée. Plus qu’un attaquant, c’est bien un buteur qui s’engage aujourd’hui au Toulouse Football Club en la personne de Thijs Dallinga. » Et le club qui prépare son retour en Ligue 1 en a besoin de s’armer étant donné que Rhys Healey pourrait le quitter.

« L’avant-centre néerlandais a explosé la saison passée sous les couleurs de l’Excelsior Rotterdam, décrochant les titres de meilleur joueur et meilleur buteur d’Eerste Divisie. Mieux, il a été l’un des grands artisans de la montée de son ancien club en Eredivisie en étant décisif cinq fois (quatre buts et une passe décisive) durant les six matchs de playoffs disputés », selon le TFC.

Thijs Dallinga va rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Navata en Espagne pour le stage d’été du club.