Top 14. Le Stade Toulousain prend le large sur Montpellier

En difficulté en première période, le Stade Toulousain a renversé Montpellier en seconde, prenant au passage le bonus offensif.

Le joueur du Stade Toulousain François Cros est entré en seconde période. Crédit photo : Stade Toulousain

Amputé de huit internationaux retenus en sélection pour le Tournoi des Six Nations, le Stade Toulousain est pourtant parvenu à s’imposer face au Montpellier Hérault rugby, 23 à 9, en 16e journée de Top 14, dimanche 29 janvier au stade Ernest Wallon. Les hommes d’Ugo Mola ont surmonté leurs limites, s’offrant au passage le bonus offensif.

Toulouse a reçu Montpellier avec une équipe remaniée. À titre d’exemple, Juan Cruz Mallia s’est retrouvé titulaire en demi d’ouverture pour la première fois. En difficulté dans la fonction de buteur, il a cependant offert de belles percées et une passe décisive en fin de rencontre.

Stade Toulousain-Montpellier : Deux périodes, deux ambiances

Le Stade Toulousain et le MHR ont proposé deux mi-temps complètement différentes. En première période, les deux équipes se sont quasiment neutralisées. Toulouse s’est retrouvé en difficulté face à la défense montpelliéraine. À la pause, le score était de 3 à 9, en faveur des visiteurs qui ont bénéficié de trois pénalités.

La rencontre change au retour des vestiaires. Montpellier manque de discipline, concédant dix pénalités en secondes périodes. Après deux cartons jaunes pour Jan Serfontein (53e) et Thomas Darmon (61e), les Héraultais se retrouvent en infériorité numérique.

À l’inverse, les Rouge et Noir se montrent beaucoup plus agressifs et ont eu la possession du ballon. L’entrée en jeu d’Emmanuel Meafou, de François Cros et de Jack Willis à la 47e minute n’y est pas pour rien. Trois essais sont marqués. Un premier par Guillaume Cramont (56e), puis Ange Capuozzo fait un doublé (66e et 78e). Après cette victoire face à Montpellier, le Stade Toulousain reste invaincu à domicile, avec Castres et Bayonne.

« Un réveil collectif en seconde période », Ange Capuozzo

« C’était important pour nous de montrer un bel état d’esprit avec le début de la période des doublons. C’est chose faite ce soir. Nous étions un peu crispés au début. Mais nous avons réussi à garder le fil, à rester solidaire, et petit à petit, à construire l’écart au score », déclare François Cros au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre.

Pour sa part, Ange Capuozzo évoque « un réveil collectif en seconde période. Nous ne nous sommes pas reconnus dans la première. C’est très bien que les gars sur le banc aient pu apporter un supplément d’âme. Mais la différence était aussi dans la tête. »

De son côté, Montpellier nourrit des regrets, comme l’a montré Anthony Bouthier, très déçu : « Quand tu fais des fautes et que tu ne respectes pas le jeu, et bien, tu prends deux cartons jaunes en même temps. Jouer à treize contre une équipe comme ça, c’est compliqué. »