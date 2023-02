TFC – Reims : les supporters appelés à assister au match en tenue de travail

Les Indians appellent les supporters à assister à la rencontre qui opposera le TFC à Reims ce mercredi 8 février au Stadium, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en tenue de travail, afin de protester contre la décision de la Fédération française de football (FFF) et des diffuseurs de donner le coup d’envoi du match à 18h15, horaire de sortie des cours ou du travail pour la plupart des spectateurs.

Les Indians appellent les supporters à encourager le TFC en tenue de travail contre Reims pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Crédit : Fabien POMIES – JT

« Troquons maillots et tee-shirts aux couleurs du club contre les tenues que nous portons chaque jour ». Les Indians, groupe de supporters emblématique du Toulouse football club (TFC), appellent l’ensemble des supporters des Violets à se rendre au Stadium en tenue de travail ce mercredi 8 février pour assister aux huitièmes de finale de la Coupe de France contre Reims. L’objectif de cette action est de protester contre la décision de la Fédération française de football (FFF) et des diffuseurs de donner le coup d’envoi de la rencontre à 18h15, une heure « où de nombreux supporters sortent à peine du travail ou des cours. Avec cette programmation, la fête sera gâchée pour une partie d’entre eux qui manqueront tout le match ou au moins une partie », regrettent les Indians.

« Drôle de façon de remercier le peuple du stade »

« Si les matchs en semaine sont habituels et peuvent être compréhensibles pour les rencontres de Coupe, étant compliqué de les placer le week-end avec le championnat, c’est ici l’horaire qui pose un gros problème », insistent les Indians. Ils ont donc rapidement cherché un moyen de montrer leur colère. Plusieurs propositions ont été mises sur la table. « Un boycott total ou partiel de la rencontre ? Mais, il pénaliserait notre équipe et n’aurait que très peu d’effet. Les instances et les diffuseurs sont des ennemis des tribunes populaires. Et seraient les premiers satisfaits de notre absence. Ou alors, retarder le coup d’envoi par tous les moyens ? Mais, même si cette solution est tentante, elle paraît aussi trop risquée en termes de sanction pour notre club, notre tribune et nos membres. De plus, sans être certains de nos chances de réussite », explique le groupe de supporters.

Ils se sont donc tournés vers une action symbolique. Ceci, afin de « rappeler à tout le monde que les supporters ont une vie et un travail en dehors du stade. Elle permettra aussi de montrer à quel point notre tribune est un lieu de mélange social où cadres, étudiants et ouvriers viennent chanter tous ensemble à la gloire de notre club », terminent-ils.