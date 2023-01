Coupe de France. Le TFC recevra le Stade de Reims en 8e de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a défini que le TFC recevra le Stade de Reims au Stadium de Toulouse.

Le milieu de terrain Belge du TFC Brecht Dejaegere. © Toulouse Football Club

Le TFC affrontera le Stade de Reims en huitième de finale de la Coupe de France. Ainsi en a décidé le tirage au sort organisé dans la soirée du lundi 23 janvier sur beIN sports. La rencontre se déroulera à domicile pour les Violets. Ces derniers recevront dont les Rouges et Blancs au Stadium de Toulouse. Le match sera joué entre le 7 et le 9 février. La date et l’heure restent à préciser.

🏆 Voici le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France, avec un éventuel choc entre l'OM et le PSG ! pic.twitter.com/dNo0pADGry — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2023

À l’issue de la dix-neuvième journée du championnat de Ligue 1, le TFC et le Stade de Reims sont au coude-à-coude au classement. Toulouse occupe la douzième place, alors que Reims est en onzième position. Lorsque les deux clubs se sont opposés en septembre dernier, les Violets ont battu les Rémois 1 à 0.

Le TFC se qualifie en 8e de finale de la Coupe de France en battant Ajaccio

En sixième de finale de la Coupe de France, le TFC s’est imposé face à l’AJ Ajaccio, 2 à 0. Si les Toulousains ont fait une première mi-temps un peu brouillonne, la seconde a été abordée avec plus d’énergie – et de réussite. Le coaching de Philippe Montanier, qui avait décidé de faire tourner l’effectif, s’est avéré gagnant avec l’arrivée des entrants à l’heure de jeu. Zakaria Aboukhlal a fait bouger les filets adverses à la 66e minute. Rafael Ratão en a fait de même seulement trois minutes après.