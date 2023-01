Ligue 1. Le TFC très efficace face à l’AJ Auxerre, dans la zone rouge

En déplacement au stade de l’Abbé Deschamps, le TFC s’est montré ambitieux, surtout en première période, et s’est imposé face à l’AJ Auxerre en 18e journée de Ligue 1.

Le TFC s’est imposé face à Auxerre. Crédit visuel : Toulouse Football Club

Les Violets sont sur la bonne lancée après avoir battu Ajaccio et Lannion. En déplacement au stade de l’Abbé Deschamps, le TFC s’est montré ambitieux, surtout en première période, et s’est imposé 0 à 5 face à l’AJ Auxerre en 18e journée de Ligue 1, mercredi 11 janvier. Les locaux ont enchaîné les erreurs et Toulouse a su en profiter.

Avec ce résultat, le club haut-garonnais reste en 12e position du championnat, et l’AJ Auxerre en 18e, dans la zone de relégation.

Le TFC ambitieux face à Auxerre

L’espace d’un instant, les hommes de Philippe Montanier ont semblé dominés après le coup d’envoi. Mais ce sont bien les Violets qui ouvrent le score. En profitant d’une erreur de la défense auxerroise, Farès Chaïbi met le premier but de la soirée. Benoît Costil n’a rien pu faire.

À la 33e minute de jeu, le défenseur Anthony Rouault se mue en attaquant. Il reçoit le ballon sur la poitrine, le maîtrise et marque son deuxième but de la saison.

Toulouse bénéficie ensuite d’un penalty à cause d’une main dans la surface remarquée grâce à la VAR. Et Branco van den Boomen, qui joue son centième match avec le maillot du TFC, amplifie l’avance des Violets à la 41e minute.

Toulouse se régale

Au retour des vestiaires après la pause, le TFC semble surtout s’atteler à conserver son avance sur Auxerre. De leur côté, les hommes de Christophe Pélissier reviennent plus motivés et font plusieurs tentatives. Mais la cage de Maxime Dupé reste inviolée.

À la 75e minute de jeu, l’international marocain Zakaria Aboukhlal met un quatrième but sur une passe de Moussa Diarra. Dans les tribunes, des supporters d’Auxerre se dirigent vers les sorties.

Toulouse se régale et s’offre un cinquième but, validé après l’intervention de la Var. Il est signé Thijs Dallinga. En mal de succès depuis son arrivée dans la Ville rose, le Néerlandais peut se rassurer. Le début d’année lui sourit.

Duel de promus

Après un enchaînement de défaites avant la trêve pour la Coupe du monde, le club haut-garonnais commence l’année 2023 sur une bonne dynamique. Le TFC s’est imposé sur un score de 2-0 face à l’Athletic Club ajaccien, également promu en Ligue 1 au début de cette saison. Les Violets ont ensuite dominé Lannion, de National 3, battu 1 à 7.