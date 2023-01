Coupe de France. Le TFC déroule contre Lannion

Le TFC s’est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France, en éliminant Lannion avec la manière (1-7), ce dimanche 8 janvier.

Thijs Dallinga a inscrit un triplé dans cette rencontre. Crédit photo : ©Toulouse Football Club

Le scénario de la saison passée ne s’est pas reproduit, bien au contraire. Les Toulousains n’ont rien laissé au hasard, et peuvent continuer l’aventure en Coupe de France. Avec leur victoire 7 buts à 1 face à Lannion, les joueurs du TFC avancent ainsi en 16e de finale.

La rencontre se déroulait au stade du Roudourou de Guingamp, ce dimanche 8 janvier. Face au club breton de National 3, l’entraîneur toulousain Philippe Montanier avait décidé de faire tourner l’effectif.

Plusieurs joueurs du Tèf ont donc bénéficié de temps de jeu et de compétition avec une titularisation : Haug, le deuxième gardien, Kamanzi, la nouvelle recrue du mercato hivernal, mais aussi Tsingaras, Skyttä ou encore Begraoui.

Le TFC s’est fait plaisir contre Lannion

C’est Naatan Skyttä qui a ouvert le score (12′, 0-1). Quelques minutes plus tôt, il avait échoué en face à face avec le gardien, mais le une-deux avec Thijs Dallinga lui a permis de faire la différence.

Yanis Begraoui marque quant à la lui à la 32e minute (0-2). Quelques minutes plus tard, Lannion remonte au score grâce à un cafouillage dans la surface du TFC (35′, 1-2, Haug contre son camp). Puis vient le troisième but en seulement sept minutes, celui de Thijs Dallinga. L’attaquant du Tèf profite de la course de Birmancevic et permet à ses coéquipiers de faire le break avant la pause.

Birma’ participe à l’addition en marquant de la tête sur un centre de Zandén (56′, 1-4). Le but suivant sera offert par Lannion avec un but contre son camp de Damien Boisvilliers. Puis Dallinga revient à la charge et s’offre le doublé (74′, 1-6). Pour bien conclure la rencontre, Spierings met le pied à la pâte, de l’entrée de la surface (81′, 1-7, score final).

La composition du TFC contre Lannion : Haug / Kamanzi, Costa, Nicolaisen, Zandén / Tsingaras, Skyttä, Dejaegere / Begraoui, Birmancevic, Dallinga.