TFC. Rotation d’effectif à Lannion pour la Coupe de France

Le TFC fait son entrée en Coupe de France face à Lannion, ce dimanche 8 janvier à 18h. Un match qui aura lieu à Guingamp, et pour lequel l’entraîneur toulousain a choisi de faire tourner l’effectif.

Le match face à Lannion sera l’occasion pour le gardien norvégien Kjetil Haug, arrivé en juin 2022, de fêter sa première titularisation. Crédit photo : ©Toulouse FC (Twitter).

« On sait que c’est une compétition capricieuse, on va être extrêmement vigilants », a prévenu Philippe Montanier. L’entraîneur toulousain se souvient du premier tour de la compétition l’an passé, face à Libourne, qui s’était terminée aux tirs au but. Cette fois, le TFC fait son entrée en Coupe de France face à Lannion. Le club breton évolue en National 3, où il occupe la 6e place du classement.

Le coup d’envoi de ce 32e de finale sera donné à 18h, ce dimanche 8 janvier, depuis le stade du Roudourou à Guingamp. Le match sera diffusé sur BeIn Sports.

Le groupe du TFC face à Lannion

Philippe Montanier a décidé de faire tourner l’effectif pour cette rencontre. Ainsi, Kjetil Haug jouera son tout premier match officiel sous les couleurs des Violets. « C’est l’occasion pour le deuxième gardien, qui travaille bien, de prendre du temps de jeu, de participer à la Coupe, d’être compétitif », explique Philippe Montanier. L’entraîneur n’a en revanche pas révélé quelle proportion du XI de départ serait changée.

Le groupe du Tèf : Dupé, Haug / Costa, Diarra, Mawissa, Kamanzi, Nicolaisen, Rouault, Zandén / Chaibi, Dejaegere, Spierings, Skyttä, Tsingaras, Van den Boomen / Birmancevic, Begraoui, Dallinga, Onaiwu, Ratao.