L’appel à l’humilité de Philippe Montanier avant TFC-Niort

L’entraîneur des Violets a lancé un appel à l’humilité et au respect de l’adversaire avant la rencontre entre le TFC et Niort.

L’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, en conférence de presse, le 2 avril. Crédit photo : Toulouse Football Club/Youtube – capture d’écran

C’est la voix de la sagesse. L’entraîneur des Violets a lancé un appel à l’humilité et au respect de l’adversaire Niortais, durant la conférence de presse d’avant match. Le TFC va affronter Niort, ce lundi 25 avril à 20h45, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 2.

C’est une rencontre qui pourrait permettre à Toulouse de valider sa montée en Ligue 1. L’équipe occupe place de solide leader, avec cinq points d’avance sur Ajaccio, qui a déjà joué sa rencontre du week-end.

🔎 Coup d’œil sur le classement après le match nul entre le @SMCaen et l'@AJA !



📌 Le classement en détails 👉 https://t.co/SqpZwMRKP6 pic.twitter.com/0M9pHHpkeG — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) April 23, 2022

Interrogé si le TFC touche au but, le coach a répondu : « Il faut déjà jouer le match de Niort. On nous parle beaucoup de l’après Niort. Mais il faut respecter l’adversaire. C’est une bonne équipe, avec une des meilleures défenses, l’équipe la plus jeune (…). On se rappelle que le match aller n’a pas été simple (le TFC s’est incliné 2-1, ndlr). Donc d’abord, Niort. Et les conséquences, on les verra après, même si je sais que ça titille tout le monde. »

À l’issue du match aller contre Niort, Philippe Montanier avait déclaré : « Nous perdons le match en première mi-temps, parce qu’on aurait dû mener au score (au moins 2-0, selon lui). Nous avons eu le mérite de continuer jusqu’au bout, mais ça n’a pas été suffisant. »

Voici les joueurs convoqués par Philippe Montanier pour TFC-Niort

Gardiens : Maxime Dupé, Isak Pettersson

Défenseurs : Bafodé Diakité, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla

Milieux : Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Naatan Skyttä, Stijn Spierings, Branco van den Boomen

Attaquants : Yanis Begraoui, Rhys Healey, Nathan Ngoumou, Ado Onaiwu, Rafael Ratão