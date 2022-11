Graou, Delibes, Epée… La composition du Stade Toulousain face aux Parisiens

Voici la composition du Stade Toulousain pour affronter le Stade Français à l’occasion du classico du Top 14 samedi 5 novembre. Ugo Mola comptera notamment sur Dimitri Delibes et Pierre-Louis Barassi qui sont libérés par l’encadrement du XV de France.

Le stade Ernest Wallon à Toulouse. © wikimedia commons – CC BY SA Frédéric Neupont

Une grosse affiche du Top 14. Le Stade Toulousain reçoit son dauphin, le Stade Français, au stade Ernest Wallon à l’occasion de la dixième journée du Top 14 samedi 5 novembre à 15 heures. L’enjeu pour les Ronge et Noir est toujours de se maintenir en tête du championnat malgré l’absence de ses cadres appelés en équipe de France.

« On s’adapte aux joueurs que nous avons sur le terrain. Mais c’est ce que vivent tous les entraîneurs », a rappelé Virgile Lacombe, l’assistant entraîneur des avants, en conférence d’avant match. « On se retrouve régulièrement à adapter notre jeu à l’équipe que l’on a. On fait du mieux possible pour proposer un jeu en cohérence avec notre effectif. Et on essaie de limiter la casse pour qu’il n’y ait pas de blessure à l’entraînement. »

D’ailleurs, Joshua Brennan et Arthur Retière entrent à l’infirmerie, tandis qu’Alexandre Roumat, Richie Arnold, Charlie Faumuina, Rodrigue Neti et Tim Nanaï-Williams ont repris à 100% avec le groupe professionnel, selon le club.

Voici la composition du Stade Toulousain face au Stade Français

Paul Graou est à la charnière avec Tim Nanai-Williams. Dimitri Delibes et Pierre-Louis Barassi seront également à Ernest Wallon après avoir été tous les deux libérés par l’encadrement du XV de France. Nelson Epée est aussi titulaire pour la rencontre avec les Parisiens.

La composition de Toulouse : Delibes / Tauzin, Barassi, Guitoune, Épée / Nanai-Williams, Graou / Roumat, Youyoutte, T. Ntamack / Meafou, Arnold / Aldegheri, Cramont, Neti (cap.). Remplaçants : Duprat, Boubila, Merkler, Tolofua, Page-Relo, E. Retière, Costes, Faumuina.

La composition de Paris : Hamdaoui / Tui, Ward, Arrate, Ahmed / Segonds, Parra / Brigitte, Habel-Kuffner, De Giovanni / Pesenti, Gabrillagues (cap.) / Melikidze, Peyresblanque, Castets. Remplaçants : Panis, Kakovin, Van der Mescht, Hall, Barré, Delbouis, M. Alo-Emile.