Pour la tournée d’automne, 14 joueurs du Stade Toulousain vont rejoindre leur sélection nationale, dont 11 pour le XV de France. La liste.

En l’absence de Melvyn Jaminet pour blessure, Thomas Ramos pourrait être titularisé à l’arrière du XV de France. Crédit photo : © Stade Toulousain

Il leur manque un joueur pour former virtuellement une équipe complète de rugby à XV. Quatorze joueurs du Stade Toulousain ont été appelés en sélection nationale, dépouillant l’effectif d’Ugo Mola. Ils vont jouer la tourner d’automne, une série de matchs amicaux internationaux.

Le jeune feu follet italien Ange Capuozzo s’en va rejoindre la Squadra Azzurra, et aura notamment à affronter l’Australie et l’Afrique du Sud. David Ainu’u rejoint quant à lui la sélection américaine, après avoir marqué son premier essai international plus tôt dans l’année. L’argentin Juan Cruz Mallia est également appelé par les Pumas pour affronter de grandes nations du rugby : l’Angleterre, le Pays de Galle ou encore l’Écosse.

Mais sur les quatorze joueurs du Stade Toulousain appelés en sélection nationale, les onze autres ont rejoint Marcoussis, pour représenter la France.

Onze joueurs du Stade Toulousain en Équipe de France

Voici la longue liste des Rouge et Noir qui rejoignent le XV de France : Cyril Baille, Pierre-Louis Barrassi, Dimitri Delibes, Antoine Dupont, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Matthis Lebel, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Pas de surprise pour Antoine Dupont, le capitaine des Bleus sous l’ère Galtié (avec Charles Ollivon). Quelques incertitudes, en revanche, sur la titularisation de Romain Ntamack. Tout juste revenu de blessure, l’ouvreur du Stade Toulousain rejoint la sélection mais n’a pas joué en compétition depuis le 11 septembre, et Fabien Galtié pourrait lui préférer d’autres joueurs de talent comme Matthieu Jalibert.

L’entraîneur de l’équipe de France pourrait aussi faire comme Ugo Mola et mettre Thomas Ramos à l’ouverture. Mais le Stadiste est plutôt pressenti à l’arrière, en l’absence pour blessure de Melvyn Jaminet. Un Toulousain peut en cacher un autre.