Dans le cadre du Festival de Toulouse, qui touche à sa fin, un conte musical va être joué ce dimanche 24 juillet. Il s’intitule “Le roi qui n’aimait pas la musique”, et sera récité au Jardin Raymond IV par Thibault de Montalembert.

Le récitant du conte est Thibault de Montalembert. Crédit photo : capture d’écran d’une vidéo Youtube de la Librairie Mollat / CC BY.

C’est le dernier jour de cette première édition du festival de Toulouse. Commencé le 9 juillet dernier, il se termine ce dimanche 24 juillet 2022.

Pour cette journée de clôture, il accueille à 11h, Thibault de Montalembert. Le comédien et acteur s’est notamment fait connaître pour son rôle dans la série à succès “Dix pour cent”, diffusée sur France 2.

Au jardin Raymond IV, il récitera pour le festival de Toulouse “Le roi qui n’aimait pas la musique”. Un conte musical de Karol Beffa, sur un texte de Mathieu Laine. Il sera accompagné de Karol Beffa lui même au piano, d’Amaury Viduvier à la clarinette, de Zhang Zhang au violon, et de Tristan Cornut au violoncelle.

“Le roi qui n’aimait pas la musique” au Festival de Toulouse

« “Le Roi qui n’aimait pas la musique” narre les états d’âme d’un monarque au caractère jaloux. Il règne sur une micro-société de quatre musiciens auxquels il interdit peu à peu de jouer de leur instrument, jusqu’à les contraindre à un silence total. Une période de désolation s’ensuit, mais la venue d’un voyageur et les conseils d’une fée qui suggère de faire apprendre au roi à frapper du tambour permettront à la musique de renaître et au paysage de revivre. », voici pour le synopsis du livret du Festival de Toulouse.

Ce conte est aussi adapté aux enfants, car il est une ode à la découverte de la musique. Côté musical justement, « la composition suit au plus près la trame du récit : sérénité et gaieté se troublant au fur et à mesure, climat de mélancolie, d’angoisse et d’abattement, renaissance et vivacité retrouvée. Une écriture musicale qui rend hommage à la technique des instrumentistes. », expliquent les organisateurs.