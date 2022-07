Dernière rencontre amicale pour le TFC, face à Clermont

Le TFC termine sa présaison ce samedi 30 juillet, face à Clermont. Pour les clermontois aussi, c’est le dernier match avant la reprise de la Ligue 1. Et pour finir la préparation en beauté, deux rencontres de 90 minutes s’enchaîneront à Aurillac entre les deux clubs. Ce qu’il faut savoir avant la rencontre.

Les Violets en sont à leur septième et dernier match amical de cette présaison. Logo : ©Toulouse Football Club.

Derniers tests, derniers réglages… Dernier match avant le retour attendu en Ligue 1. Les champions de Ligue 2 ont bien réussi leur préparation, et devraient arriver avec la confiance de pouvoir rivaliser dans le premier championnat de France.

Mais avant de retrouver le Stadium et une première affiche face à Nice, le 7 août prochain, le TFC va affronter le Clermont Foot, ce samedi 30 juillet, à Aurillac. Une première rencontre amicale de 90 minutes débutera à 18h, et une seconde à 21h. Une manière de donner du temps de jeu à la fois aux titulaires, mais aussi aux remplaçants et aux jeunes joueurs.

TFC – Clermont : l’état de forme

Les Toulousains, eux, sont invaincus sur cette présaison. Sur six matchs, ils comptabilisent cinq victoires et un nul : Nîmes (L2, 2-0), Troyes (L1, 6-1), Pau (N, 2-0), Real Sociedad (Liga, 1-0), Osasuna (Liga 3-3), Montpellier (L1, 5-4). De plus, pour ce match face à Clermont, le TFC pourra compter sur sa nouvelle recrue du mercato estival, Oliver Zanden.

De l’autre côté, le Clermont Foot 63 a de quoi se faire entendre. Pour le club auvergnat aussi, c’est le dernier match de préparation avant le retour de la Ligue 1. Ils totalisent trois victoires et deux défaites : Grenoble (L2, 0-1), UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels, 4-2), Lens (L1, 1-3), Montpellier (L2, 2-0), et Rodez (L2, 2-0).

La saison dernière, les clermontois ont terminé 17e de Ligue 1, évitant ainsi la zone de relégation de quatre points. L’occasion pour le TFC de juger dans quelle partie de tableau il pourra jouer ?