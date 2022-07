Le TFC affrontera le PSG mercredi 31 août à 21 heures sur Canal+ Foot

La date et l’heure du match entre le TFC et le PSG sont désormais connues. La rencontre aura lieu mercredi 31 août à 21 heures au Stadium de Toulouse.

Les joueurs du TFC en préparation en Espagne. Crédit photo : Toulouse Football Club

C’est sans doute l’affiche la plus attendue de la saison 2022-2023 au Stadium de Toulouse. Les détails concernant la rencontre entre le TFC et le PSG se précisent. C’est à 21 heures que les Violets recevront le club de la capitale à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 le mercredi 31 août au Stadium de Toulouse.

La billetterie du match TFC vs PSG déjà ouverte aux abonnés

La billetterie du match événement est ouverte pour les membres des groupes de supporters depuis le 7 juillet et pour les abonnés depuis le 14 juillet. « On a choisi de remercier ceux qui étaient là en Ligue 2 et qui méritent d’être là en Ligue 1. C’est la première fois que le stade va être plein et derrière le TFC », a déclaré le directeur général du TFC, Olivier Jaubert, durant un live audio sur Twitter le 11 juillet.

Ainsi, « à partir du moment où vous êtes abonné, vous avez une place, et vous pouvez acheter des places supplémentaires. On se dit qu’un abonné du TFC ne va pas inviter des supporters du PSG, ou bien on a rien compris. Et puis nous voulons que les supporters venus l’an dernier puissent venir aussi. Ils seront invités à acheter des places » explique-t-il. Pour ceux qui ont acheté leur billet lors de la saison de Ligue 2, les places seront mises en vente le 8 août.

Enfin, deux packs spéciaux seront disponibles à l’achat le 8 août. Un premier permettant d’assister aux matchs du TFC contre Lorient et contre le PSG. Un second comprenant cinq rencontres, face au PSG, à Marseille, à Lyon, à Monaco et à Rennes.

La rencontre diffusée sur Canal+ Foot

Quant au reste du grand public, il devra patienter jusqu’à la semaine précédant la rencontre pour pouvoir acheter des places, « s’il en reste », selon les mots du directeur du TFC. Pour ceux qui n’auront pas la chance d’assister au match entre le TFC et le PSG, le site de la Ligue 1 indique que la rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot, la nouvelle chaîne du groupe Canal dédiée au football. Pour rappel, les matches de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 sont diffusés sur Prime Vidéo et les antennes de Canal+.