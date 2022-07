Mercato. Le TFC recrute le défenseur suédois Oliver Zandén

Le TFC poursuit son mercato estival et annonce le recrutement du latéral gauche suédois Oliver Zandén, en provenance d’Elfsborg.

Le défenseur Oliver Zandén signe avec le TFC durant le mercato estival. Crédit photo : Toulouse Football Club

Il y a du nouveau au Stadium : un imposant gabarit sous un sourire enjôleur. Le TFC annonce mardi 19 juillet le recrutement du défenseur suédois Oliver Zandén, qui aura bientôt 21 ans. International U21, il arrive en provenance d’Elfsborg, son club formateur. Il s’agit de la quatrième recrue du mercato estival de Toulouse après le Marocain Zakaria Aboukhlal, le Norvégien Kjetil Haug et le Néerlandais Thijs Dallinga.

𝐕𝐚̈𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫 🇸🇪!@OliverZanden n'a pas le temps !

Notre nouvelle recrue est déjà prête à faire tourner la tête aux attaquants adverses … enfin presque 🔩😅



👉 https://t.co/Jor2xFZ1k1#Mercato #DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/0p8MHvNJ2R — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 19, 2022

« En venant de Suède, c’est un gap important pour moi d’avoir l’opportunité de jouer en Ligue 1. C’est l’occasion de continuer à progresser, je suis certain que le Téfécé est le club parfait pour y parvenir », déclare le joueur.

Le TFC profite du mercato pour recruter un pur latéral gauche

Oliver Zandén est présenté par le Téfécé comme un « pur latéral gauche ». Le club note que « ses velléités offensives et son sens de la récupération lui ont permis d’en faire un des défenseurs les plus en vue d’Allsvenskan cette saison ». Il a mis deux buts et fait trois passes décisives en 13 matchs de première division suédoise.

« J’évolue au poste de latéral gauche, je suis plutôt bon défensivement, mais j’ai développé mes qualités offensives la saison dernière. J’ai essayé de regarder autant de matchs que possible de Toulouse, ça a l’air d’être une équipe qui pratique un très bon football, mais je la connais depuis longtemps parce que je viens de la même ville que Johan Elmander en Suède », raconte Oliver Zandén.

Oliver Zandén a participé à la campagne de qualification de la Suède à l’Euro U21. Il vient renforcer le contingent scandinave défensif des Violets, aux côtés de Rasmus Nicolaisen, Mikkel Desler et de son compatriote Isak Pettersson.