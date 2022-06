Le TFC fait son mercato et annonce l’arrivée de Zakaria Aboukhlal

Le TFC a officiellement lancé son mercato avec l’arrivée de l’international marocain Zakaria Aboukhlal. Il prendra part au stage des Violets en Catalogne.

Zakaria Aboukhlal, nouvel attaquant du TFC. Crédit photo : twitter @toulousefc

À six semaines du coup d’envoi de la prochaine saison de Ligue 1, le TFC annonce le premier recrutement de son mercato estival. Comme l’an dernier, le premier renfort du Stadium de Toulouse est un attaquant. Il s’agit de l’international marocain Zakaria Aboukhlal, 22 ans.

« Je suis très content de signer à Toulouse, le TéFéCé est un club historique en France. C’est une nouvelle étape dans ma carrière, j’espère franchir un nouveau cap et devenir encore plus compétitif. J’ai envie de rendre heureux les supporters et le club », déclare le joueur en provenance de l’AZ Alkmaar (Pays-Bas), à travers un communiqué.

Une première expérience en club hors des Pays-Bas

Né à Rotterdam aux Pays-Bas, Zakaria Aboukhlal est passé par toutes les catégories de jeunes avec la sélection néerlandaise (35 sélections) avant de finalement choisir de jouer avec l’équipe du Maroc (11 sélections). Il est formé par le PSV Eindhoven avec qui il fait ses débuts chez les professionnels à 18 ans. Il a ensuite rejoint AZ Alkmaar où il gagne du temps de jeu.

« Attaquant de pointe de formation, le polyvalent gaucher se fait remarquer la saison passée en inscrivant huit buts et délivrant une passe décisive en 43 matchs disputés. La dernière fois, c’était lors des playoffs de qualification pour la Ligue Europa Conférence », écrit le club haut-garonnais qui constitue la première expérience en club hors des Pays-Bas pour ce joueur. Zakaria Aboukhlal prendra part au stage d’été des Violets en Catalogne.

Après l’arrivée de Zakaria Aboukhlal, encore du mouvement dans le mercato du TFC

Outre l’arrivée de Zakaria Aboukhlal, l’attaque toulousaine devrait encore connaître des changements. Le Pitchoun Nathan Ngoumou a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens après une saison explosive. Il est très courtisé comme le note RMC. Et bien que La Dépêche du Midi indique que Rhys Healey souhaite rester à Toulouse, le joueur de Manchester pourrait bien quitter l’île du Ramier.

Un autre transfert est dans les tuyauts. Celui du gardien Kjetil Haug, 24 ans, en provenance de Valerenga FC (Norvège). Le joueur a lui-même annoncé cette possibilité à l’occasion d’une conférence de presse d’après-match. Mais il doit encore passer sa visite médicale