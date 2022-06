Mercato. Quelle équipe pour le TFC pour la prochaine saison en Ligue 1 ?

La cellule de recrutement du TFC est en action depuis l’ouverture du mercato, il y a quasiment une semaine. Plusieurs noms sont envisagés.

À quoi va ressembler le Toulouse Football Club la saison prochaine, lorsqu’il remontera en Ligue 1 ? La cellule de recrutement du TFC planche activement sur cette question depuis l’ouverture officielle du mercato, le 10 juin dernier.

Les noms de plusieurs joueurs ont été évoqués dans les médias. Parmi eux, celui de Jessy Deminguet, 24 ans. Le milieu de terrain port actuellement le maillot du Stade Malherbe de Caen. Il a disputé 33 rencontres de Ligue 2 et réalisé six buts et neuf passes décisives. C’est une des bêtes noires des Violets puisque lors de la double confrontation des Normands contre Toulouse, il a marqué et délivré deux passes décisives. Jessy Deminguet est en contrat avec Caen jusqu’en 2023. Selon RMC, le joueur intéresse Toulouse, Stasbourg, et un club allemand de seconde division dont le nom n’a pas filtré.

Le club haut-garonnais souhaite aussi se renforcer offensivement. Pour cela, il aurait notamment fait une offre de deux millions d’euros pour recruter l’international marocain Zakaria Aboukhlal, 22 ans, selon Voetbal International. Il compte dix sélections et évolue en ce moment avec le club néerlandais AZ Alkmaar. Sa dernière saison est mitigée avec quatre buts et une passe décisive en 31 matches.

Pendant le mercato, le TFC cherche aussi à conserver ses cadres

Outre les recrutements, le club de l’île du Ramier travaille à conserver les cadres qui l’ont aidé à remonter en Ligue 1. C’est notamment le cas du meilleur buteur de la Ligue 2, Rhys Healey, de Brecht Dejaegere, ou encore du Nerlandais Branco ven den Boomen.

Et le TFC espère signer avec un maximum de joueur avant le 30 juin, comme l’explique Les Violets. D’abord, parce que cela permettrait aux nouvelles recrues de commencer à s’intégrer pendant la pré-saison. Ensuite, pour une raison financière. Le club a enregistré des bénéfices durant sa dernière saison en Ligue 2. En dépensant avant la fin du mois, le TFC pourra payer moins d’impôts.