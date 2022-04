Effectif, entraîneur, finances… Quel TFC ira en Ligue 1 ?

Les Violets ont assuré leur retour dans l’élite du football française. Les dirigeants du club doivent maintenant travailler sur une question : quelle équipe du TFC jouera en Ligue 1 ?

Ce n’était qu’une phase. Après deux saisons passées en Ligue 2, le TFC a assuré son retour en Ligue 1, lundi 25 avril, trois journées avant la fin du championnat. Le club a fêté la victoire dans un Stadium de Toulouse plein. Plus de 24 000 supporters étaient présents dans les tribunes.

« Lorsque nous sommes arrivés il y a deux ans, on nous a dit : “vous n’y arriverez jamais, il n’y a pas de public à Toulouse, il n’y a pas de passion”. Au bout de quelques mois, j’ai compris que ce n’était pas la bonne analyse », s’est rappelé le président du TFC, Damien Comolli, devant la presse après le match contre Niort.

TFC, « Le Club de retour en Ligue 1 »

Au lendemain de sa victoire, le Téfécé a fièrement changé sa bio sur les réseaux sociaux. Passant de « Le Club qui se relève toujours » à « Le Club de retour en Ligue 1 ». En coulisses, le retour dans l’élite du football français se prépare.

Le club doit dessiner les contours de l’effectif de la prochaine saison. Un effectif qui sera, à priori, toujours dirigé par Philippe Montanier. Ce dernier a encore un an de contrat avec le club et il a atteint l’objectif fixé à son arrivée.

Les téléphones sonnent

Mais le président du TFC, aura fort à faire pour conserver les éléments importants de la montée en Ligue 1. Du côté des plus jeunes, le téléphone de l’agent de Nathan Ngoumou, sonnerait beaucoup, selon l’édition du 26 avril de L’Équipe. Le pitchoun, qui impressionne par sa vitesse, a notamment marqué le deuxième but des Violets contre Niort lundi soir.

Le meilleur buteur de la Ligue 2, Rhys Healey et Brecht Dejaegere, devraient, pour leur part, rester au Stadium. Le capitaine des Violets a notamment indiqué en conférence de presse « quand tu regardes ma carrière, je suis un mec qui a toujours été fidèle. J’ai 31 ans et je n’ai fait que trois équipes », comme le rapporte Les Violets. Par contre, les intentions du Nerlandais Branco ven den Booment, auteur de douze buts cette saison, seront à surveiller. D’autant plus que la plus-value sur ce joueur acheté 350 000 euros peut intéresser l’actionnaire du club toulousain.

D’ailleurs, l’actionnaire majoritaire du TFC, RedBird Capital Partners, sera sollicité en vue de la montée de l’équipe en Ligue 1. Lors de l’achat du de l’équipe, le patron de ce fond d’investissement américain, Gerry Cardinale, avait assuré : « Vous pouvez être certains que nous mettrons en œuvre les investissements suffisants pour atteindre nos objectifs ». Ça tombe bien, le club envisage quelques recrutements, toujours en s’appuyant sur la data, comme il l’a fait avec Rhys Healey.