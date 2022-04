Vidéo. Deux ans après sa relégation, le TFC valide son retour en Ligue 1 !

Le TFC a validé son retour en Ligue 1, lundi 25 avril, en s’imposant face à Niort, deux ans après sa relégation. Revivez le match de la remontée en vidéo.

La pelouse du Stadium de Toulouse s’est retrouvée envahie par les supporters à la fin du match face à Niort. Crédit photo : toulousefc/twitter

La délivrance pour les supporters toulousains. En s’imposant face à Niort, 2 à 0, le TFC a assuré son retour en Ligue 1, lundi 25 avril, à la maison, au Stadium de Toulouse. En effet, à l’issue de la 35e journée de Ligue 2, les Violets ont cumulé 76 points. Huit de plus qu’Ajaccio, deuxième et onze de plus qu’Auxerre, troisième.

Les hommes de Philippe Montanier n’ont pas tremblé face à cet adversaire qui les a battus lors du match aller, 2 à 1. D’ailleurs, le suspens n’a pas duré très longtemps. Le capitaine, Brecht Dejaegere, longtemps absent, s’est chargé d’ouvrir le score sur un centre d’Issiaga Sylla à la 21e minute. Peu après, à la 29e minute, les Niortais ont eu une sérieuse occasion de marquer. Joseph Mendes profite d’une incompréhension entre Anthony Rouault et Maxime Dupé. Il tire du droit, mais vise le tibia du gardien. De son côté, Branco van den Boomen tente, mais ne parvient pas à concrétiser. Il est cependant l’auteur d’une passe décisive, sa vingtième de la saison, pour l’international japonais Ado Onaiwu, qui marque d’une tête plongeante à la 78e minute. Le stade vibre. 24 000 supporters sont présents. Au coup de sifflet final, la pelouse se retrouve envahie.

Bienvenue au TéFéCé,



Le Club qui se relève toujours,



Le Club de retour en @Ligue1UberEats !



Likez, commentez et partagez cette vidéo pour montrer votre fierté, avec le hashtag #DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/5hv5LBknUZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 25, 2022

À trois journées de la fin du championnat, le club toulousain est mathématiquement assuré de retrouver l’élite du football, deux saisons après sa relégation en division inférieure. Mais pour terminer premier, il doit encore battre Rodez, actuellement 17e au classement, lundi prochain. En revanche, il n’est pas certain que le TFC puisse compter sur Rhys Healey, le meilleur buteur de la saison avec vingt réalisations. L’attaquant anglais de 27 ans s’est blessé, semble-t-il touché aux adducteurs.