Le Cobalt Market, un marché de créateurs qui revient à Toulouse

La deuxième édition du Cobalt Market, un marché qui réunit notamment des créateurs de mode et de déco, se tient ces 3 et 4 décembre à Toulouse dans un tiers-lieu artistique.

Parmi les 31 créateurs présents sur le marché, 7 vendent des bijoux. Visuel: Cobalt Market.

C’est peut-être l’occasion de trouver des idées de cadeaux pour Noël. Ces 3 et 4 décembre 2022, un grand marché de créateurs se tient dans la halle de Cobalt, un tiers-lieu toulousain dédié à l’art. Et ce sont sur ces 4500m² d’anciennes friches industrielles réhabilitées que s’installe le Cobalt Market. Une deuxième édition pour l’évènement, puisqu’il s’était déjà tenu en juin dernier.

Que trouver au Cobalt Market ?

Le marché réunit 31 créateurs d’horizons différents. Ils représentent essentiellement les secteurs de la mode, de la beauté, de l’art de vivre, de la déco, et de la restauration.

On y retrouve ainsi une maroquinerie, des bijoux artisanaux, des cosmétiques et produits bien-être, de la céramique, des bougies, des vêtements en soie ou en coton bio…

Sur le Cobalt Market, certaines créations sont également à destination des bébés et des enfants. Ceux-ci ont d’ailleurs le droit à un atelier créatif de “cake design” avec la pâtissière Sweet Canailles (samedi à 15h et dimanche 10h, inscriptions par message Instagram).

Côté restauration, le marché reçoit de quoi calmer les petites faims et les grosses. Un stand propose café, thé et grignotages, tandis que les “Mecs au Camion” cuisinent des « burgers XXL ». Dumbo, installé dans ce tiers-lieu, accueille également les gourmands et fans de pizza.

Le Cobalt Market a déjà prévu sa prochaine édition, qui se tiendra au printemps 2023. Il sera bientôt possible de s’y inscrire en tant que créateur via un formulaire en ligne.

Informations pratiques : Cobalt Market. Adresse : 55 avenue Louis Breguet, halle Cobalt, Toulouse. Horaires : de 10h à 20h le samedi 3 décembre, de 10h à 18h le dimanche 4. Entrée libre.