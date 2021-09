Toulouse : Cobalt, un grand tiers lieu artistique au cœur du quartier de Montaudran

Le groupe de restauration La food connection lance Cobalt, un tiers lieu de 4500 m² dans le quartier de Montaudran, à Toulouse. Un site dédié à l’art, au divertissement et à la culture.

C’est dans les ateliers historiques de Latécoère, dans le quartier de Montaudran, à Toulouse, que Cobalt voit le jour, après plusieurs mois de conception, de travaux et d’aménagement. « En réhabilitant cette friche industrielle historique, nous avons voulu créer un véritable laboratoire urbain et apporter enfin à Toulouse, un tiers lieu où les gens, les énergies, les idées, les disciplines se rencontrent, se mélangent, s’enrichissent les uns des autres », expliquent Christophe Baron et Romain Pecqueret, à la tête du groupe de restauration La food connection, qui lance ce nouveau projet. Les Toulousains leur doivent déjà, entre autres, les restaurants L’Alimentation ou la guinguette Le Canaille Club.

« Un lieu de vie unique dans la ville »

Sur 4 500 m² de surface, le site doit accueillir des ateliers d’artistes, un théâtre, une guinguette géante, un restaurant et un espace évènementiel. « Cobalt, c’est un lieu ouvert, multiple, hybride où les frontières entre art, divertissement, culture et art de vivre s’effacent pour laisser la place à un lieu de vie unique dans la ville », déclarent les deux associés. Ces derniers y ont investi 2 millions d’euros.

