La compagnie La Barque Acide fait son cirque à Toulouse jusqu’au 26 mars

A partir de ce samedi 11 mars et jusqu’au 26 mars, la compagnie de cirque La Barque Acide présente son spectacle au Parc des Sports du Bazacle.

La compagnie La Barque Acide au Bazacle jusqu’au 26 mars. © La Barque Acide

La compagnie toulousaine La Barque Acide produit son spectacle intitulé “The End is Nigh!” au Parc des Sports du Bazacle (quartier des Amidonniers à Toulouse). Les circassiens produiront dix fois le spectacle au chapiteau, à partir de ce samedi 11 mars et jusqu’au 26 mars. La Barque Acide est constituée de 9 artistes et 2 techniciens tous.tes vivants à Toulouse de nationalité Française, Espagnole, Italienne, Britannique, Brésilienne, Australienne, Finlandaise et Belge.

Dans un communiqué, la compagnie décrit son spectacle comme «l’atmosphère d’une apocalypse imminente. Atmosphère à la fois poétique et extravagante – où tout est possible. De manière ultime. Ultimement sensible. Quand le futur est presque mort et que le présent est décousu…Encore une fois, lançons-nous. A ne plus penser. A revendiquer une dernière fois. A plonger dans l’absurdité dans son expression la plus simple qui soit. Sans masque. Sans vanités (elles ne sont plus d’aucun secours…). »

Une compagnie toulousaine lancée à Toulouse

«Nous avons créé le spectacle en France, en Italie, au Danemark, en Espagne et en Suède entre 2019 et 2021, et l’avons tourné depuis en Espagne, en Allemagne et en France. Nous avons trop hâte de le faire découvrir chez nous, à Toulouse !», poursuit le communiqué.

Comme tout cirque qui se respecte, sur scène ça vole, ça tombe, ça s’enlace, ça survit, ça jongle et ça tartine ! Le Parc des sports du Bazacle accueille aussi des concerts en plus de ce spectacle de cirque de la Barque Acide. A Toulouse, d’autres spectacles de cirque ont eu lieu récemment.

Tarifs: 8/10/12/15 euros. Du jeudi au samedi à 20h et 17h le dimanche. Réservations sur labarqueacidesouschapiteau@gmail.com ou au 0652537972.