Un nouveau festival de cirque à Toulouse pendant les vacances

Pendant toutes les vacances scolaires d’hiver, du 18 février au 5 mars, l’Hippodrome de la Cépière reçoit sous chapiteau le festival des artistes du cirque de Toulouse. La première édition de cet évènement réunit 16 artistes internationaux qui vont enchaîner les représentations.

Le festival est organisé à l’Hippodrome de la Cépière à Toulouse par le Grand Cirque Martin. Crédit photo : ©Grand Cirque Martin.

C’est sa grande première, dans un lieu qui a l’habitude des chapiteaux circassiens. Le festival des artistes de cirque de Toulouse démarre à l’Hippodrome de la Cépière ce samedi 18 février. Au rythme de deux, voire trois représentations par jour, il atteindra un total de 48 séances. L’évènement, présenté par le Grand Cirque Martin, dure en effet jusqu’au 5 mars, à savoir la fin des vacances scolaires d’hiver.

Des artistes internationaux de cirque à Toulouse

Pendant ces deux semaines de festival, 16 artistes internationaux de cirque vont performer à Toulouse. Venus d’Italie, d’Allemagne ou bien sûr de France, ils assureront le spectacle pour les petits comme pour les grands.

Au programme : des sangles aériennes, avec Sampion et Natalia Bouglione, un numéro de main à main avec le duo Solys, du monocycle avec Glenn Macaggi, du jonglage avec Sampion Bouglione, du trapèze à grand ballant avec Alexander Licchner, du pole aérien avec Alessia Macaggi, de l’antipodisme avec Otilia Gasca, et plus encore. Le cirque a d’ailleurs prévenu qu’il prévoyait des numéros surprises. Une seule solution pour tous les découvrir : il faudra y aller !

Informations pratiques : Festival des artistes du cirque de Toulouse. Adresse : Hippodrome de la Cépière, 1 chemin des Courses. Dates : du 18 février au 5 mars 2023, entre deux et trois représentations par jour. Tarif unique, de 25 à 48€ selon la catégorie. Réservation possible en ligne, billetterie également présente sur place. Restauration possible sur place. Chapiteau chauffé.