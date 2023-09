Revel lance un appel aux dons pour sauver son patrimoine médiéval

Revel sollicite la générosité des citoyens pour restaurer deux éléments de son patrimoine, sa halle et son beffroi, témoins de son histoire médiévale.

La halle de Revel. © Simon Travels – Shutterstock

La ville de Revel, située dans le département de la Haute-Garonne, a lancé une campagne de financement participatif pour préserver et restaurer son patrimoine médiéval, composé notamment de sa halle du XIVe siècle et de son beffroi néo-classique.

Ces deux monuments sont les témoins de l’histoire de la bastide fondée en 1342 par le roi Philippe VI de Valois. La halle est l’une des plus grandes de France, avec 39 mètres de côté. Le beffroi est un témoignage vivant de l’architecture médiévale française

Mais ces joyaux du patrimoine sont menacés par le temps et les intempéries. Des fissures, des infiltrations, des dégradations et des altérations sont visibles sur leur structure. Et le système électrique est désormais obsolète.

Revel veut sauver son patrimoine

Le coût des travaux de préservation est estimé à 1 728 000 euros, avec des financements en cours de la part de la mairie, de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la région Occitanie. Pour compléter ce budget et associer les citoyens à ce projet, la ville de Revel met en place une campagne de financement participatif en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. L’objectif est de réunir 200 000 euros. Les donateurs pourront bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don.

La signature de la convention de partenariat entre la ville de Revel et la Fondation du Patrimoine aura lieu le jeudi 28 septembre à 11h sous le beffroi. La ville invite tous les amoureux du patrimoine à se mobiliser pour sauver ce trésor médiéval, symbole de l’identité et de l’histoire de Revel. « Chacun peut contribuer à sauvegarder cet édifice exceptionnel, garant de l’identité et de l’histoire de Revel, en faisant un don sur la plateforme dédiée », écrit la municipalité dans un communiqué.

Informations pratiques : pour faire un don ou pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org.