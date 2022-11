Haute-Garonne. Gérald Darmanin en visite à Saint-Orens et Revel

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin prévoit de se rendre dans deux communes de la Haute-Garonne samedi 5 novembre. Il sera notamment question de la gendarmerie.

Photo d’illustration : Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, durant le Beauvau de la Sécurité en février 2021. Crédit photo : CC BY SA Pierrot75005 – Wikimedia commons

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est attendu dans deux communes de la Haute-Garonne samedi 5 novembre. Il se rendra à Saint-Orens puis à Revel. Pour ce déplacement, le ministre sera accompagné par la secrétaire d’État à la ruralité Dominique Faure. Cette dernière est l’ancienne maire de Saint-Orens et ex-députée de la dixième circonscription de Haute-Garonne.

Deux communes de Haute-Garonne au programme de Gérald Darmanin

Pour commencer sa visite ministérielle en Haute-Garonne, Gérald Darmanin est attendu à 11 heures à Saint-Orens. Il va inaugurer le nouveau poste de gendarmerie.

Le ministre de l’Intérieur a ensuite rendez-vous avec des députés et une centaine de maires haut-garonnais à Revel pour une réunion de présentation et de consultation sur la création de 200 brigades de gendarmerie fixes et mobiles.

Deux-cents brigades de gendarmerie annoncées

Annoncée par le président de la République Emmanuel Macron, la création de ces brigades a été reprise dans le projet de Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) présenté par Elisabeth Borne en conseil des ministres en septembre.

La répartition de ces brigades sur le territoire n’est pas encore déterminée. Dans un entretien au groupe de presse Centre France, le ministre a déclaré avoir l’intention de créer deux à trois brigades de gendarmerie « par département en se concentrant sur les secteurs qui ont gagné de la population et sur ceux où les services publics ont déserté ».

Gérald Darmanin a également indiqué que la phase de concertation lancée en septembre s’étalera « jusque début janvier ». Ensuite, l’État analysera les propositions en vue d’annoncer les implantations « d’ici mars-avril 2023 » afin que les « premières brigades soient prêtes dès l’été prochain ».