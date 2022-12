Aux Médiévales de Revel, la bastide fête ses 680 ans

Ce dimanche 11 décembre, la bastide de Revel célèbre ses 680 bougies avec une programmation festive pour ses Médiévales.

Crédit : Affiche de la Ville de Revel, illustration Sibylle Delacroix ©

La cérémonie officielle du lancement de la construction de la ville a eu lieu le 8 juin 1342. Par le “planté du pal”, un mât en bois au centre de la future ville, la construction de la bastide pouvait commencer. 680 ans plus tard, la ville de Revel organise des Médiévales pour célébrer son anniversaire, sans oublier son patrimoine.

Cette journée d’animations se tient ce dimanche 11 décembre 2022, de 10h à 18h. Au programme : fauconnerie, troubadours, défilés, tournoi, jeux, tir à l’arc…

Le programme des Médiévales de Revel

La journée commence à 10h par le son des trompettes, suivi de la lecture de la Charte de la création de la ville par le maire de Revel, Laurent Hourquet, et un défilé costumé de cavaliers et saltimbanques. Un spectacle de fauconnerie a lieu à 11h30, puis à 14h.

À 15h, les saltimbanques, troubadours et cavaliers vont former un cortège pour emmener la foule jusqu’au tournoi de chevalerie, qui aura lieu une demi-heure plus tard au boulodrome. Les animations médiévales se poursuivront à 17h au beffroi de Revel, avec notamment des jongleurs de feu pour le grand final.

Le beffroi accueille d’ailleurs des animations pendant toute la journée. Un marché gourmand, de l’initiation au tir à l’arc, au combat ou à la calligraphie… Mais également des jeux médiévaux en bois et des catapultes à bonbons pour les enfants.

Acrobates, échassiers et jongleurs vont se charger du spectacle, pendant que les fauconniers présenteront l’histoire de leur discipline et présenteront les différentes espèces. Pour les férus de l’histoire médiévale de la commune, une exposition de documents historiques sur la fondation de la ville sera proposée par la Société d’histoire de Revel.