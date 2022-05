Haute-Garonne. Le festival “L’Antan en Fanfare” est de retour à Saint-Félix-Lauragais 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022, la musique va résonner dans les rues du village de Saint-Félix-Lauragais en Haute-Garonne. Le festival “L’Antan en Fanfare” est de retour en musique.

Supersonic Fanfare, Grasse Bande, Mécanique des Cuivres, FBTF et Turbo Dièse 2000 feront résonner leur musique dans les rues de Saint-Félix-Lauragais. Le festival en 2017 @ Gala Jacquin

Les fanfares prennent d’assaut les rues du Lauragais. Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022, de nombreuses fanfares vont déambuler dans les rues de Saint-Félix-Lauragais. A moins d’une heure de Toulouse, ce village organise sa dixième édition du festival “L’Antan en Fanfare”. Au programme : concerts, ateliers, cirque, exposition et marché artisanal.

Cinq fanfares se relaieront tout au long du festival

Pour profiter du beau temps de ce week-end de mai, les organisateurs du festival ont programmé cinq fanfares de Toulouse, Paris ou encore Bordeaux. Supersonic Fanfare, Grasse Bande, Mécanique des Cuivres, FBTF et Turbo Dièse 2000 feront résonner leur musique dans les rues de Saint-Félix-Lauragais. Ils seront complétés par la Compagnie de cirque CIRKOMCHA et Basic JazzBand qui déambuleront dans les rues également.

Dès 15h ce samedi, les fanfares se relaient. Animations, battles et déambulations sont au programme jusque tard dans la nuit (1h du matin). Puis, le dimanche de 10h à 17h, les visiteurs pourront flâner dans le marché artisanal du village. Ce sont les notes du Basic JazzBand qui accompagneront les visiteurs. A noter que des lots sont à gagner à la Tombola tout au long du week-end. Le public pourra notamment gagner une trompette !

Tous les concerts sont gratuits et le festival propose également de la restauration sur place (grillades et foodtrucks). Plus d’informations sur le facebook du festival.