Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, vise la présidence de Renaissance en Haute-Garonne

Vincent Terrail-Novès, maire de Balma et suppléant de la députée Corinne Vignon, est candidat à la présidence de Renaissance en Haute-Garonne.

Le maire de Balma Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence du parti de la majorité présidentielle en Haute-Garonne. ©DR

Il veut monter les échelons sur la scène politique locale. Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence du bureau en Haute-Garonne de Renaissance, le parti de la majorité présidentielle. Il occupe aujourd’hui les fonctions de maire de Balma et suppléant de la députée dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne Corinne Vignon.

Le parti d’Emmanuel Macron souhaite se structurer localement. Le mouvement procédera donc à la désignation d’un bureau départemental les 28 et 29 janvier. Une organisation qui tranche avec le choix fait jusqu’à présent de mettre la direction locale entre les mains de référents. Cette fonction est aujourd’hui occupée par Alice Dausse.

Vincent Terrail-Novès entouré par 27 adhérents

Pour briguer la présidence du bureau local de Renaissance en Haute-Garonne, Vincent Terrail-Novès porte une liste intitulée “Fiers et unis autour d’Emmanuel Macron”.

« L’équipe que nous formons allie parité et diversité, à l’image du parti Renaissance. Notre liste est composée de 28 adhérents aux profils variés : nouveaux talents, membres de la société civile, militants, animateurs locaux de La République en Marche, élus et également des membres d’Agir et de Territoires De Progrès. Nous regroupons des entrepreneurs, retraités, jeunes, cadres, employés, mais aussi des élus issus de tous les territoires que composent la Haute-Garonne », est-il écrit dans un tract partagé sur les réseaux sociaux.

Dans ses dernières lignes du document, le candidat annonce : « Notre équipe, que je vous présenterai prochainement, est résolument tournée vers l’avenir pour construire un mouvement fort en Haute-Garonne sur lequel le Président de la République, le Gouvernement et nos parlementaires s’appuieront pour relever les nombreux défis qui s’annoncent. »