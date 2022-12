Nouveau spectacle à la Grainerie pour le mois de décembre

Jusqu’au 25 décembre, “le Cirque Pardi !” présente son spectacle “Low Cost Paradise” à la Grainerie, entre cirque traditionnel et moderne.

“Le Cirque Pardi !” est un collectif de cirque moderne itinérant constitué d’artistes, de constructeurs, de chauffeurs, de logisticiens, et d’administrateurs. Crédit photo : ©Circusography

Ils sont basés à Baziège (31), et parcourent toute l’Europe avec leur cirque itinérant. Mais pendant le mois de décembre, ils retournent dans leur port d’attache, Toulouse. “Le Cirque Pardi !” installe son chapiteau jaune à la Grainerie, où il présente son spectacle “Low Cost Paradise” jusqu’à Noël.

Ils donneront au total 17 représentations de 1h30, au rythme de quatre à cinq par semaine. Un spectacle où « toute ressemblance avec la réalité n’est pas du tout une coïncidence », et qui accueille à la Grainerie tout un panel d’artistes.

Un spectacle hétéroclite à La Grainerie

Trapèze fixe, trapèze ballant, danse, vélo acrobatique, funambulisme, portés acrobatiques, clown, jonglage et musique live. Autant d’arts circassiens qui se mélangent pour former « un univers magique et théâtral ».

Avec des codes de cirque traditionnel comme une piste circulaire, un orchestre, ou encore un clown, “le Cirque Pardi !” propose à la Grainerie un spectacle original de cirque actuel.

« Armé de beauté et en réclamant justice, “Low Cost Paradise” nous montre la poésie du réel. Les coulisses de la vie et du spectacle. À moins que ce ne soit l’inverse. Les artistes, constructeurs et éclairagistes, tous venus des quatre coins du monde, proposent un univers osé, entre produits chimiques, plastique et café. » Voici comment La Grainerie résume le style à la fois poétique et loufoque du “Cirque Pardi !”.

Informations pratiques : “Low Cost Paradise”, spectacle par “le Cirque Pardi !” à la Grainerie. Adresse : 61 rue Saint-Jean, 31130 Balma. Horaires variables, du mercredi au vendredi, jusqu’au 25 décembre (sauf le mercredi 7). Tarif : de 10 à 17€. Réservations en ligne ou par téléphone au 05 61 24 33 91.

La bande-annonce de “Low Cost Paradise”