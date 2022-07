La ligne de TER entre Montréjeau et Luchon devrait rouvrir en 2024

La ligne de TER entre Montréjeau et Luchon, fermée depuis 2014 à cause du mauvais état des voies, va faire l’objet de travaux. Cette dernière doit rouvrir dans le courant de l’année 2024.

Le TER va de nouveau circuler entre Montréjeau et Luchon © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Un projet de nouveau sur les rails. La présidente de la Région Occitanie Carole Delga (PS) a réaffirmé sa volonté de rouvrir la ligne de TER reliant Montréjeau à Bagnères-de-Luchon, au cours d’une réunion publique organisée à Bagnères-de-Luchon ce lundi 18 juillet. Cette ligne est fermée depuis 2014 en raison du mauvais état des voies de circulation.

Les travaux devraient débuter au cours du second semestre 2023, dans la perspective d’une réouverture au milieu de l’année 2024. « Je sais que le projet est très attendu localement et c’est légitime quand on sait ce que coûte au territoire l’absence du train depuis de trop nombreuses années », a notamment souligné Carole Delga.

Le #train #Montréjeau–#Luchon bientôt sur les rails🚉

Après avoir validé les conventions pour en assurer sa gestion, la #Région confirme sa volonté de rouvrir la ligne aux voyageurs à l'horizon 2024 🔝https://t.co/BS692ocGrR

_#FinancementRégion pic.twitter.com/RFoiq5aolg — Région Occitanie (@Occitanie) July 19, 2022

La Région reprend la gestion de la ligne TER

La Commission permanente de la Région Occitanie, qui s’est réunie le 13 juillet dernier, « a validé les conventions de transfert de gestion de la ligne, qui lui permettront d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux », affirme la collectivité. Ainsi, la gestion n’appartiendra plus au réseau SNCF, mais bien à l’État. Ce transfert devrait être effectif à compter du 31 décembre prochain. La Région prévoit de mobiliser 67 millions d’euros pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en service des lignes ferroviaires.

Enquête publique en amont de la réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon

Carole Delga a également annoncé qu’une enquête publique sera lancée à compter du 5 août prochain. Elle doit permettre aux habitants, aux collectivités et plus globalement à l’ensemble des acteurs du territoire de s’exprimer sur le projet de réouverture de cette ligne TER entre Montréjeau et Luchon. Les internautes auront jusqu’au 9 septembre pour soumettre leurs réponses. Ensuite, les résultats seront dévoilés pour la fin de l’année 2022.

Au même moment, la Région mènera une concertation sur la gare de Luchon, « visant à identifier les besoins du territoire et des usagers pour adapter en fonction le projet d’aménagement », explique l’organisme.

Premiers essais du train à hydrogène vert

La Région s’est également engagée à faire circuler sur la ligne de TER Montréjeau-Luchon les premiers trains à hydrogène vert de France. Pour rappel, en 2018 déjà, Carole Delga déclarait vouloir que les acteurs régionaux soient « précurseurs sur le train à hydrogène ». Ainsi, l’année dernière, la Région a effectué une commande de trois rames à moteurs mixtes électricité / hydrogène pour un total de 52 millions d’euros. Les premiers tests grandeur nature de ces trains devraient donc avoir lieu dans le même temps que la réouverture de la ligne, au sud de la Haute-Garonne.