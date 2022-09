Aude. Les fêtes de septembre reviennent à Limoux

Limoux, dans l’Aude, retrouve ses traditionnelles Fêtes de septembre après deux ans d’interruption à cause de la crise sanitaire.

(illustration). Crédit photo : Bruno Buisson (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

C’est une tradition dans l’Aude. Limoux, à vingt kilomètres au Sud de Carcassonne, retrouve ses Fêtes de septembre après deux ans d’interruption à cause de la crise sanitaire. Le comité de Limoux s’active pour que tout soit prêt. Les groupes initialement programmés en 2020 ont été contactés, ou remplacés s’ils n’étaient pas disponibles. Au programme, les fêtards retrouveront notamment la fête foraine, tous les jours de 15 heures à une heure du matin, et les concours de pétanques. Mais aussi des concerts et des animations pour les enfants sur la place de la République ou au Tivoli sur deux week-ends consécutifs.

Voici le programme des Fêtes de septembre à Limoux

– Jeudi 1er septembre à 21 heures sur la place de la République : Orchestre Jean Ribul avec Didier Gustin

– Vendredi 2 à 22h30 au Tivoli : bal avec Houston

– Samedi 3 à 22h30 au Tivoli : soirée mousse avec DJ Oceans

– Samedi 3 à 22h30 sur la place de la République à 21 heures : bal avec Lebrun

– Dimanche 4 à 11 heures sur la place de La République : concert de la Lyre Municipale

– Dimanche 4 de 16 heures à 21 heures au Tivoli : bal en continu avec Columbia et Kristene Lee

– Vendredi 9 à 22h30 au Tivoli : bal avec London

– Samedi 10 à 21 heures sur la place de la République : bal avec Baïlamor

– Samedi 10 à 22h39 au Tivoli : bal avec Maxime Ewis

– Dimanche 11 de 17h30 à 21 heures au Tivoli : Loetitia et Daniel font leurs 80’s