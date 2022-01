Aude. Le masque obligatoire et des mesures particulières pour le Nouvel An

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans plusieurs communes jusqu’au 31 janvier, des mesures particulières sont mises en place pour le Nouvel An dans l’Aude.

La préfecture de l’Aude a annoncé que “le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans les communes de Carcassonne, Narbonne, Limoux, Castelnaudary et Lézignan-Corbières jusqu’au 31 janvier 2022”. Un arrêté a été pris en ce sens le 28 décembre.

Le port du masque est aussi obligatoire sur l’ensemble du département de l’Aude “dans tous les lieux de concentration de population et dans tous les lieux où la distanciation est rendue difficile”. Cela inclut notamment “les zones à forte fréquentation commerciale ou touristique, les files d’attente en lieux ouverts, couverts ou fermés, les abords des crèches, écoles, collèges et lycées, aux heures d’entrée et de sortie des classes, les abords des gares et des zones d’attente des transports en commun (abris de bus), et les abords des lieux de culte lors de l’entrée et de la sortie des offices.”

Le masque de protection est également obligatoire “pour tous les rassemblements dont les manifestations à caractère festif ou revendicatif” et “dans les marchés, les foires, les marchés de Noël, les fêtes foraines, les brocantes, les vides greniers ou activités assimilées de plein vent ou couverts”.

Des mesures spécifiques au Nouvel An dans l’Aude

Le réveillon du Nouvel An tombe en plein milieu de la cinquième vague de la Covid-19. Des mesures particulières ont donc été prises pour l’occasion. Ainsi, “les événements festifs de plein air, feux d’artifice et spectacles de pyrotechnie sur la voie publique et dans les espaces privatifs sont interdits du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclus”.

Aussi, ‘’l’organisation d’événements festifs dansants organisés dans les établissements recevant du public comme des salles polyvalentes est interdite jusqu’au 3 janvier 2022’, selon la préfecture”. Par ailleurs, “les dérogations de fermeture tardive exceptionnelle au-delà de 2 heures du matin ne pourront pas être accordées par les maires pour la nuit du 31 décembre pour les bars et les restaurants”.

La préfecture indique également que “la consommation d’alcool et la restauration sont interdites, sur la voie publique et dans l’espace public de 23 heures à 6 heures, jusqu’au 3 janvier 2022”.