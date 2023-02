Carnaval de Limoux. Mardi Gras approche à grands pas

Le traditionnel carnaval de Limoux, plus long carnaval du monde, se fête tous les week-ends jusqu’au 26 mars 2023. Et ce mardi 21 février, il va célébrer Mardi Gras.

Le “Pierrot” est un costume traditionnel du carnaval de Limoux, arboré pendant les sorties de l’après-midi et du soir. Formes et couleurs diffèrent en fonction des bandes qui le revêtent. Crédit photo : tagon (Flickr) / CC BY 2.0.

C’est le plus long du monde. Le carnaval de Limoux va battre son plein ce mardi 21 février avec la célébration de Mardi Gras. Tradition dans la tradition, c’est la bande “les Anciens” qui sera de sortie.

Parmi les 32 bandes qui se relaient tous les week-ends, depuis le mois de janvier et jusqu’au 26 mars, “les Anciens” est – comme son nom le laisse présager – la plus ancienne. Elle est composée exclusivement d’hommes.

Les sorties du Carnaval de Limoux

Elles sont au nombre de trois, et rythment tous les samedis et dimanches du carnaval, ainsi que Mardi Gras. À chaque fois, la bande (ou les “Fécos” selon la tradition occitane) se rend sur la place de la République de Limoux pour faire carnaval, passant en musique d’un café à l’autre.

La sortie de 11 heures est plus légère, et se base sur un thème de l’actualité locale, portée en dérision pour être comique. Les déguisements n’y sont pas nécessairement uniformisés et le comportement est plus libre, moins solennel que pour les autres.

Car, à 16h30 et 22h, le carnaval de Limoux prend une autre dimension quand les “Fécos” arborent leur masques et leurs costumes de “Pierrot” (voir photo). Couleurs et formes varient en fonction de la bande.

Sur des airs de musique traditionnelle, la sortie de 16h30 représente la gestuelle du carnaval, fait pleuvoir les confettis, impressionne la foule… À 22h, c’est une autre tradition qui est marquée pour la dernière sortie de la journée. Elle se fait ainsi à la lueur de torches fabriquées à base de résine, de copeaux de paille et de toile de jute : “les entorches”.