Covid-19 : le taux d’incidence a presque doublé en Ariège

La situation sanitaire se dégrade en Ariège. Selon les dernières données épidémiques publiées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, le taux d’incidence a presque doublé durant les sept derniers jours. Il est passé de 561 cas pour 100 000 habitants mardi dernier à 1 092 cas pour 100 000 habitants ce lundi 3 janvier.

Le virus touche particulièrement les 20 à 30 ans, avec un taux d’incidence de 2 111 cas pour 100 000 habitants dans cette tranche d’âge de la population. Les 10 à 20 ans (1 440) et les 30 à 45 ans (1 670) ne sont pas épargnés non plus. Seules les personnes au-delà de 45 ans possèdent un taux d’incidence inférieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants dans le département.

Huit personnes sont décédées dans les hôpitaux d’Ariège

Le taux de positivité des tests, aussi, a presque doublé. Il atteint les 13,4 % ce lundi contre 7 % la semaine dernière. La dégradation de la situation se reflète d’ailleurs à l’hôpital, puisque 68 personnes sont actuellement hospitalisées suite à une contamination à la Covid-19, contre 53 la semaine dernière.

Sur les sept derniers jours, huit personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus à l’hôpital. Ce qui porte le chiffre à 203 décès depuis le début de l’épidémie (en mars 2020), dont 129 dans les hôpitaux et 74 dans des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Près de 3 600 troisièmes doses contre la Covid-19 réalisées cette semaine

La vaccination des habitants avance lentement. La grande majorité des injections réalisées cette semaine sont des doses de rappel. En effet, 3 599 troisièmes doses ont été effectuées entre le mardi 28 décembre dernier et ce lundi 3 janvier. Désormais, 56 467 personnes ont un schéma vaccinal complet.

Pour ce qui est des primo-injections, 372 habitants en ont bénéficié cette semaine. Enfin, 575 personnes ont reçu leur seconde injection depuis lundi dernier.

Où se faire vacciner et avec quel vaccin ?

Pour rappel, l’ensemble des centres hospitaliers, des maisons de santé, des centres de vaccination, des pharmacies et des médecins de Foix, Pamiers et Saint-Girons ont la capacité de réaliser des injections avec le vaccin Pfizer. Seuls le centre hospitalier intercommunal des vallées d’Ariège (CHIVA), la maison de santé de Mirepoix, l’équipe de soins primaires de Pamiers et le centre de vaccination de Couserans disposent du vaccin Moderna (recommandé pour les 30 ans et plus). Pour recevoir une dose d’Astra Zeneca ou de Janssen, il faut vous rendre chez votre médecin ou en pharmacie.