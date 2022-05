Législatives. Les candidats du Parti socialiste ne se retirent pas en Ariège

L’accord passé entre le Parti socialiste et La France insoumise ne fera pas les candidats PS renoncer aux prochaines élections législatives en Ariège.

CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

Rien ne change. Les candidats du Parti socialiste aux prochaines élections législatives maintiennent leurs candidatures dans les deux circonscriptions de l’Ariège. Et ce, malgré un accord passé entre La France insoumise et les socialistes dans la soirée du mercredi, et accepté par le conseil national du parti à la rose le jour suivant.

Cet accord prévoit que les “insoumis” laisseront soixante-dix circonscriptions de l’Hexagone et des Français de l’étranger aux candidats du Parti socialiste. Dont six en Occitanie. Il prévoit aussi de donner la primeur au député sortant. Or, en Ariège, Bénédicte Taurine dans la première circonscription et Michel Larive dans la seconde, sont tous les deux issus des rangs de La France insoumise.

Qu’à cela ne tienne. Les candidats socialistes Martine Froger et Laurent Panifous ont pourtant décidé de maintenir leur candidature, respectivement dans la première et dans la seconde circonscription, pour les élections législatives des 12 et 19 juin, selon La Dépêche du Midi.

Quelle étiquète pour les candidats du Parti socialiste aux élections législatives en Ariège ?

« Ils se présenteront sous l’étiquette de la majorité régionale et de la majorité départementale. En cela, nous sommes évidemment soutenus par la présidente de Région, Carole Delga, que ce soit sur les noms de nos candidats ou dans notre démarche », explique Christine Téqui, présidente du conseil départemental de l’Ariège, dans les colonnes du quotidien.

Martine Froger note que « cela fait deux mois que je suis en campagne, au contact des élus de mon territoire. Je porte des convictions, des valeurs socialistes, ce n’est pas parce que le parti au niveau national trouve un accord que je dois mettre à la poubelle tout ce que j’ai déjà engagé ! »

Comment cette décision sera reçue par les électeurs ? Une première réponse viendra des urnes le 12 juin prochain.