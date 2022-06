Législatives. Le candidat de la Nupes dépose un recours dans la 2e circonscription d’Ariège

Michel Larive, le candidat malheureux de la Nupes dans la deuxième circonscription de l’Ariège, conteste les résultats des élections législatives en déposant un recours devant le Conseil constitutionnel.

Michel Larive, le candidat de la Nupes dans la deuxième circonscription de l’Ariège, conteste les résultats des élections législatives. (CC BY-SA Rama / Wikipedia)

L’ancien député de La France insoumise, Michel Larive, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, indique le site internet de l’institution. Il était candidat aux élections législatives dans la deuxième circonscription de l’Ariège les 12 et 19 juin sous la bannière de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale.

Le candidat de la Nupes battu par un dissident socialiste

Après être arrivé en tête au premier tour avec 29,05 % des votes, il a dû s’incliner face au candidat socialiste dissident Laurent Panifous. Ce dernier a été élu avec 56,71 % des suffrages, contre 44,69 % des voix pour son adversaire insoumis.

Michel Larive n’a pas communiqué sur les raisons pour lesquelles il dépose un recours. Sur ses réseaux sociaux, sa dernière publication est un message de remerciements à ses soutiens. « « La Nupes dimanche a triplé sa représentation au Parlement ! Toutes et tous avez voté par conviction, pour un autre monde, un monde meilleur. Mais une coalition de partis, allant des dissidents du Parti socialiste local appuyés par les néolibéraux macronistes, à la droite dure et l’extrême droite, ont décidé par intérêts personnels et clientélisme de casser notre dynamique », écrit-il.

Les élections législatives aussi contestées dans la première circonscription de l’Ariège

Les résultats des élections législatives sont également contestés dans la première circonscription de l’Ariège. Jean-Marc Garnier, candidat du Rassemblement national, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, estimant que les résultats du premier tour des élections ont été “tronqués”. Lors du premier tour, Jean-Marc Garnier a loupé la qualification pour le second tour de huit voix, devancé par Anne-Sophie Tribout, candidate pour le parti présidentiel (Ensemble).

À Tarascon-sur-Ariège, 152 bulletins nuls ont été comptabilisés. Cela représente 14,76 % des bulletins glissés dans l’urne du bureau de vote de la commune. Parmi eux, 136 correspondent à la présence, dans l’enveloppe, d’un bulletin au nom de Bérengère Carrie, une candidate du Rassemblement nationale dans la deuxième circonscription de l’Ariège. La préfecture du département reconnaît une « inversion des bulletins entre candidats du RN ».