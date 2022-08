Législatives. Le recours d’un candidat de la Nupes en Ariège rejeté

Le candidat de la Nupes dans le 2nd circonscription de l’Ariège, Michel Larive, conteste la victoire de Laurent Panifous (Divers gauche). Il pointe notamment une ambiguïté sur les bulletins de vote.

Laurent Panifous (Divers gauche), élu député de la seconde circonscription de l’Ariège le 19 juin dernier, peut poursuivre son mandat. Le recours formé par son adversaire, l’ex député Michel Larive (Nupes), est rejeté par le Conseil constitutionnel. Ce dernier reprochait une ambiguïté sur les bulletins de vote lors du second tour et un déséquilibre médiatique.

Après être arrivé en tête au premier tour avec 29,05 % des votes, l’insoumis a dû s’incliner face au candidat socialiste dissident Laurent Panifous. Ce dernier a été élu avec 56,71 % des suffrages, contre 44,69 % des voix pour son adversaire insoumis.

Pourquoi Michel Larive conteste le résultat des élections législatives ?

L’homme politique ne s’est pas exprimé sur ses réseaux sociaux à propos du rejet de son recours. À nos confrères de France 3, Michel Larive a fait savoir qu’il prend acte de la décision des Sages. Il déclare que « c’est une déception, oui, mais je respecte les institutions ».

Dans son recours, Michel Larive faisait part de deux problèmes. « Pour moi, il y avait deux problèmes majeurs », explique l’ex député. D’abord une ambiguïté sur les bulletins de vote : « mon adversaire, Laurent Panifous, se réclamait de la majorité régionale. Or, dans cette majorité, il y a le Parti communiste. Mais les communistes font partie de la Nupes et me soutenaient moi ».

L’insoumis pointe également un déséquilibre médiatique. « Un grand média régional a clairement favorisé mon adversaire, en lui offrant une couverture médiatique que je n’avais pas. Il était soutenu par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et à chacun de ses déplacements pour soutenir mon adversaire, ce journal en parlait à grand renfort d’articles. »