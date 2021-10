Ariège. Un sentier en lice pour le titre de GR préféré des Français

Le GR 107 en Ariège fait partie des huit chemins de Grande randonnée (GR) qui vont se disputer le titre de GR préféré des français pour la cinquième édition du concours national. Un seul défendra les couleurs de l’Occitanie…

Il serpente entre les sommets pyrénéens sur près de 224 kilomètres, rase l’Andorre, et va trouver son terme à Berga, en Catalogne, après avoir basculé sur le col de la Portella Blanca, à 2517 mètres d’altitude. Le GR 107 ou Chemin des Bonhommes, comme s’appelaient eux-mêmes les Cathares au moyen-âge, est l’un des huit chemins de randonné sélectionné pour participer à l’édition 2022 du concours Mon GR préféré. Un concours national organisé depuis 5 ans par la Fédération française de randonnée. Ce GR qui relie Foix en Ariège et Berga en Catalogne et le seul sentier nominé de la région et de tout le massif pyrénéen.

Pour défendre sa chance, le GR 107 dispose de sérieux atouts. Tout au long de ce parcours ariégeois, le randonneur évolue sur la trace des Cathares à la découverte de vestiges de l’époque et de sites naturels d’exception : le château de Foix, les ruines de Roquefixade, Montségur, symbole de l’ultime résistance des cathares face à l’Inquisition, l’église de Mérens, l’abbaye de Bellver de Cerdanya, le château de Gósol, le sanctuaire de Queralt.

Un vote du public

Du 28 au 17 novembre, la FFRandonnée invite l’ensemble des Français à voter pour son GR préféré sur le site www.mongr.fr. Les votants départagerons ainsi les 8 GR sélectionnés à travers la France.

GR 5 – Traversée du Massif des Vosges (Territoires d’Alsace)

GR 2 – Au fil de la Seine (Côte-d’Or)

GR de Pays Massif du Ventoux (Vaucluse)

GR 55 Les Glaciers de la Vanoise (Savoie)

GR 22 Paris – Le Mont-Saint-Michel (Orne)

GR 340 – Tour de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

GR Bordeaux Métropole (Gironde)

GR107 – Chemin des Bonshommes (Ariège)

Néanmoins, le vote du public sera nuancé par un premier coup de cœur d’un jury composé de spécialistes du tourisme et de la randonnée. Un coup de cœur en forme de coup de pouce qui vaudra au GR choisi de bénéficier d’une prime de 20 % de voix supplémentaires.

La bande annonce du concours Mon GR préféré 2022