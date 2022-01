Enneigement exceptionnel pour la saison dans les stations de l’Ariège

Les précipitations de ces derniers jours ont permis aux Pyrénées de se couvrir, à nouveau, d’un beau manteau blanc. L’enneigement est exceptionnel en Ariège, où les cumuls dépassent les deux mètres sur le Couserans.

Les Pyrénées ont bénéficié d’un enneigement et d’une météo exceptionnels durant le début de la saison, particulièrement en Ariège. Aujourd’hui encore, grâce aux précipitations de ces derniers jours, les massifs se recouvrent d’un magnifique manteau blanc.

Depuis ce week-end, 40 centimètres sont tombés sur le plateau de Beille, les Monts d’Olmes et à Ascou Pailhères, plus de 20 centimètres au Goulier, ainsi que dans la station Le Chioula et plus de 10 centimètres à Ax-3-Domaines, Guzet, et Mijanès-Donezan. L’ensemble de ces stations sont ouvertes ce week-end et le soleil rayonnera au-dessus de la tête de tous ceux venus profiter des dernières chutes de neige.

Enneigement exceptionnel en Ariège où presque toutes les pistes des stations sont ouvertes

À Guzet, l’ensemble des pistes sont ouvertes avec 80 à 100 centimètres de neige fraîche

Au Goulier, l'ensemble des pistes sont ouvertes avec 50 à 100 centimètres de neige douce ou damnée

À Ax-3-Domaines, l'ensemble des pistes sont ouvertes avec 70 à 150 centimètres de neige

Dans les Monts-d'Olmes, l'ensemble des pistes sont ouvertes (sauf Coquelet, piste noire, fermée) avec 70 à 120 centimètres de neige

Sur le plateau de Beille, l'ensemble des pistes sont ouvertes (sauf boucle d'entraînement et Vallon, fermées) avec 90 à 110 centimètres de neige

À Ascou-Pailhères, les pistes Beauzelle, Fontargente, Estagnet, Rabassole, Bedeyere, Variante et Maure sont fermées, le reste des pistes sont ouvertes avec 70 à 100 centimètres de neige

Dans le domaine du Chioula, les pistes Arzilles, Echarts, Pays d'Aillou, Inquisiteurs, Balagues et jonction Chioula sont fermées, les autres sont ouvertes avec 70 à 80 centimètres de neige

, les autres sont avec 70 à 80 centimètres de neige À Mijanès-Donezan, l’ensemble des pistes sont ouvertes, avec 20 à 50 centimètres de neige

Cet enneigement devrait perdurer dans les prochains jours en Ariège, et plus globalement dans l’ensemble des Pyrénées.