Ariège : la maison d’édition Nawa dissoute par le gouvernement pour « propagande islamiste »

La maison d’édition Nawa, basée à Pamiers, en Ariège a été dissoute, ce mercredi 29 septembre, en conseil des ministres, accusée d’être « un organe de propagande islamiste ».

Annoncé il y a deux semaines par l’entourage du ministre de l’Intérieur, la dissolution de la maison d’édition Nawa est désormais effective. Le décret a été présenté, ce mercredi 29 septembre, en Conseil des ministres, par Gérald Darmanin. Basée à Pamiers, en Ariège, cette structure, qui se présente comme un « centre d’études orientales et de traduction », est accusée par le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) d’être « en réalité un organe de propagande islamiste qui incite à la haine et à la violence ».

La maison d’édition islamiste “Nawa” a été dissoute ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j'ai présenté, elle diffusait notamment plusieurs ouvrages légitimant le jihad.



La communauté d’Artigat, en Ariège, vivier du terrorisme islamiste

Le décret détaille les griefs du gouvernement à l’encontre de Nawa : « Sa ligne éditoriale promeut en réalité un islam extrémiste par la diffusion d’ouvrages et l’appui d’internet ». Le texte précise que « le président de l’association évolue dans un environnement pro djihadiste dont il partage les valeurs, que son beau-père est l’un des fondateurs de la communauté islamiste d’Artigat (Ariège) d’où sont issus notamment les frères Merah, les frères Clain, Sabri Essid (demi-frère de Mohamed Merah) et Thomas Barnoin (proche de Mohamed Merah).