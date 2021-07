Ariège. Le festival MIMA de marionnette démarre le 5 août

Pour sa 33e édition, le festival MIMA de marionnette actuelle se déroulera du 5 au 8 août 2021.

Du jeudi 5 au dimanche 8 août 2021, le festival MIMA de marionnette actuelle se déroulera dans le pays de Mirepoix et le pays d’Olmes. Spectacles, concerts, ateliers, visites du patrimoine, expositions, rencontres auront lieu à Lavelanet, Mirepoix ou encore Moulin-Neuf. Les organisateurs adaptent les conditions d’accès avec un “pass sanitaire partiel”.

Un pass sanitaire partiel

“À 15 jours du lancement du festival, nous sommes au pied du mur. Un dilemme entre notre manière de concevoir la culture, le spectacle vivant et ses valeurs face à un projet de loi aussi brutal que controversé proposé par le gouvernement”, indiquent l’équipe du Festival et le conseil d’administration de l’association Filentrope. Ces derniers ont pris la décision d’appliquer le pass sanitaire partiellement, “là où il n y avait pas d’autres choix mis à part l’annulation”. Cela concerne l’accès à 5 salles de spectacle et au théâtre de plein air de Mirepoix.

Les organisateurs souhaitent, sauf si restrictions supplémentaires, “permettre l’accès sans pass sanitaire au festival off, aux spectacles en plein air dans les villages, au marché des créateurs et restaurateurs et à la Halle de Mirepoix” (inauguration, concerts, buvette). Ins précisent que “ces décisions sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution sanitaire et des futures réglementations”.

La révolution de l’art de la marionnette

La région Occitanie “se réjouit d’apporter un soutien de poids au festival MIMA”. Son accompagnement et son soutien “vient témoigner de notre intérêt pour cet art qui, depuis une dizaine d’années, a amorcé une révolution. À la croisée de multiples disciplines, les spectacles de marionnettes nous offrent un autre regard sur le monde. La marionnette est désormais inventive, créative et pour tous”.

Pour Christine Téqui, présidente du Conseil Départemental de l’Ariège, le festival international des arts de la marionnette de Mirepoix, “cher au cœur des Ariégeois, s’apprête à vivre et surtout à nous faire vivre une 33e édition qui s’annonce d’ores et déjà comme une formidable fête”, avec pas moins de 38 compagnies (dont 20 pour le “off”).

Retrouvez la programmation et toutes les informations relatives à l’événement sur le site du festival MIMA de marionnette actuelle.

Source : communiqué de presse