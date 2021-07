Albi. Voici la liste des travaux prévus au mois d’août

Plusieurs travaux prévus en ce mois d’août vont engendrer des perturbations de la circulation à Albi. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comme chaque été, les villes profitent des vacances pour se refaire une beauté ou accélérer des chantiers en cours. Voirie, assainissement, déplacements doux, haut débit…Voici ce à quoi il faut s’attendre à Albi au mois d’août où les nombreux travaux vont entraîner quelques modifications de la circulation.

Rue du Général Galiéni

Fin des travaux de renforcement de la chaussée. Durant ces travaux la circulation est déviée, l’accès pour les riverains est maintenu.

Place du Calvaire

Poursuite des travaux d’aménagement de la place. Durant ce chantier l’accès piétons et vélos est maintenu sur le pont de la République le long du parapet.

Rue du Roc

–Entre la rue Fernandez et la route de Fauch : Poursuite des travaux d’effacement des réseaux électriques et de création d’un nouveau réseau d’éclairage public. Au droit des travaux, la circulation est alternée, le stationnement est interdit, l’accès pour les riverains est maintenu.

–Entre la place Fernandez et l’hôtel des finances publiques : Poursuite des travaux d’effacement des réseaux électriques et de création d’un nouveau réseau d’éclairage public et des travaux de requalification de la rue sur cette portion. Durant ces travaux la circulation est maintenue uniquement pour les riverains. L’accès à l’hôtel des finances publiques se fait uniquement à partir de la rue Fernandez.

Avenue Frédéric Mistral

–Entre la rue Charcot et la rue Paul Claudel : Poursuite des travaux de réaménagement des trottoirs. Durant ces travaux la circulation se fait à sens unique en direction de l’avenue Franchet d’Esperey, une déviation est mise en place dans l’autre sens via la rue Albert 1er.

–Entre la rue Paul Claudel et la rue des Pavillons : Travaux de renforcement de la chaussée. Durant ces travaux la circulation est déviée, l’accès à la place du 19 mars est maintenu.

Rue Angély Cavaillé :

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux et branchements d’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales. Durant les travaux l’accès pour les riverains est maintenu, des déviations sont mises en place, le stationnement est interdit au droit du chantier.

Rue Lamothe

Poursuite des travaux de confortement d’un mur de soutènement proche de la base de loisirs de Pratgraussals. Durant ces travaux l’accès aux riverains est maintenu et le

stationnement est interdit au droit du chantier.

–Section comprise entre la voie ferrée et la rue René Cassin : Début des travaux de renouvellement de la conduite d’eaux usées et d’eau potable. Durant ces travaux, la rue sera fermée à la circulation, l’accès pour les riverains sera maintenu, le stationnement sera interdit au droit du chantier.

Place de Verdun

Fin des travaux de requalification des trottoirs devant la gendarmerie et le début de la rue Croix de la Paix. Durant ces travaux la rue Croix de la Paix est fermée à la circulation, les accès riverains sont maintenus, le stationnement est interdit au droit du chantier.

Rue Gaston Bouteiller

–Section comprise entre le petit chemin de Broucouniès et l’avenue Albert Thomas : Début des travaux d’extension du réseau d’eaux usées et renouvellement du réseau d’eau potable. Durant ces travaux la circulation sera déviée, les accès riverains seront maintenus.

Rue André Imbert

Poursuite des travaux de changement des branchements d’eau potable. Le stationnement est interdit et la circulation est alternée au droit du chantier.

Passage de la Marinié

Poursuite des travaux d’extension des réseaux d’eau pluviales et du réseau des eaux usées. Changement de la conduite et des branchements de l’eau potable. Durant ces travaux la rue est fermée à la circulation, les accès riverains sont maintenus et le stationnement est interdit au droit du chantier.

