Toulouse. Quelles conditions d’accès aux bibliothèques ?

Horaires d’été, conditions d’accès : voici l’actualité et les infos pratiques liées aux bibliothèques de la Ville de Toulouse.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’accès au réseau des bibliothèques de Toulouse change. Un pass sanitaire valide ou un test négatif de moins de 48h devra être présenté à la Médiathèque José Cabanis pour les personnes majeures ; l’accès sera libre dans les bibliothèques de quartier, dans la limite de 49 visiteurs, mineurs compris ; l’accès sera également libre à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, au titre de bibliothèque spécialisée.

Durant l’été, à titre exceptionnel, le retrait d’une réservation disponible en cours de validité sera possible devant la Médiathèque José Cabanis, pour les usagers qui n’auraient ni pass sanitaire, ni test de moins de 48h, sur présentation de la carte d’abonné.

Horaires d’ouverture des bibliothèques de Toulouse

Concernant les ouvertures, le réseau des bibliothèques de Toulouse s’est organisé pour que vous puissiez continuer à lire, emprunter des documents et profiter des espaces, en centre-ville et dans les quartiers.

Comme chaque été, empruntez plus et plus longtemps ! Ainsi, la durée des prêts est rallongée : vous pouvez emprunter 20 documents pour 6 semaines. Et si vous ne souhaitez pas vous encombrer de trop d’ouvrages, rendez-vous sur le site de la bibliothèque métropolitaine numérique pour profiter de l’offre numérique en ligne de chez vous.

L’espace Biblioplage à la Prairie des Filtres

Depuis le 17 juillet et jusqu’au 29 août de 9h30 à 21h, retrouvez l’espace Biblioplage à la Prairie des Filtres “pour prendre le temps de bouquiner, profiter avec les tout-petits de lectures le matin, participer aux ateliers créatifs avec toute la famille l’après-midi”. Vous trouverez des ateliers numériques, des lectures en langue des signes et à voix haute pour les enfants avec la librairie l’Ouï-Lire ou encore la Troc Machine pour déposer livres, revues ou jeux et prendre ceux qui vous plaisent en toute liberté (vous pouvez consulter le programme en ligne des animations Biblioplage).

Retrouvez en ligne le détail des horaires du réseau des bibliothèques de Toulouse.

Source : communiqué de presse