La 10e édition du festival Fifigrot débute aujourd’hui à Toulouse

Le festival grolandais Fifigrot débute ce lundi 20 septemb’, à Toulouse. Une dixième édition pleine de surprises déjantées, dédiée à l’humoriste Jean-Yves Lafesse.

« Dix ans déjà que Fifigrot envahit les salles obscures de la Présipauté toulousaine », s’enthousiasment les organisateurs du festival grolandais. Celui-ci durera de ce lendi 20 septemb’ jusqu’au gromanche 26 septemb’. 7 jours de cinéma indépendant, avec, au programme, plus d’une centaine de séances, une quarantaine d’invités, une dizaine de concerts, des rencontres littéraires et des spectacles de rue. « Franchement, que peut demander de plus le Peuple Cinéphile Grolandais ? Une bière, peut être ? Hé bé bonne nouvelle : elle aussi sera là », rassure Benoît Delépine, un des programmateurs de l’événement et pilier historique de Groland.

Des jeux grolympiques au port Viguerie

Ce dixième anniversaire coïncidence avec les trente ans de l’émission culte de Canal +. L’occasion de faire un tour du monde « de films d’Ethnologie Grolandaise, nous faisant découvrir d’autres pays réels ou imaginaires où les communautés ont, elles aussi, de drôles de pratiques… ». Autre nouveauté déjantée : les Grolympiades, qui se disputeront au Gro village installé sur le port Viguerie, de credi à gromanche prochain inclus. Parmi les disciplines inscrites au menu : du baby foot humain, du tennis de table de bistrot, de la course en palme, du lancer de petit pois, de l’air haltérophilie ou le fameux 100 mètres gestes barrière… L’édition 2021 du Fifigrot est dédiée à l’humoriste Jean-Yves Lafesse, décédé le 22 juillet dernier.