Du cinéma indien à Toulouse (mais ce n’est pas Bollywood)

Une nouvelle édition du Festival des cinémas indiens de Toulouse est organisée jusqu’au dimanche 5 septembre dans trois salles de la Ville rose.

Le cinéma indien se résume souvent à Bollywood. Mais il y a bien plus que cela. C’est ce que veut montrer le Festival des cinémas indiens de Toulouse dont la neuvième édition se déroule jusqu’au dimanche 5 septembre.

“Cette année, le Festival des Cinémas Indiens de Toulouse poursuit son ambition de faire connaître au public toulousain et de toute l’Occitanie ce qui fait la richesse et la diversité du sous-continent indien, à travers son septième art. Le cinéma indien jouit d’une diversité de films, tant dans le style que dans les thématiques. Ces cinématographies, prolifiques, riches et diversifiées, restent méconnues et encore rarement diffusées en France”, explique la ville de Toulouse dans sa présentation du festival.

Trois films seront proposés au cinéma ABC ce samedi 4 septembre. Le drame Maadathil an unfairy tale à 16 heures, le documentaire Indus blues à 18 heures et enfin un autre film dramatique, Hellaro à 20 heures. En clôture, dimanche 5 septembre à 15 heures, le festival projettera la comédie Axone, de Nicholas Kharkongor. C’est l’histoire d’un groupe d’amis qui prépare une fête de mariage qui devient source de conflits marrants avec le voisinage.

Infos pratiques : Festival des films indiens de Toulouse, jusqu’au 5 septembre au cinéma ABC (aux tarifs courants) et à la médiathèque José Cabanis (entrée libre) ; un pass sanitaire est obligatoire. D’autres infos sur les réseaux sociaux du festival.