JO. Combien de médailles ont été remportées par des athlètes d’Occitanie?

Les Jeux olympiques de Tokyo sont terminé. L’heure est venue de faire le bilan des médailles remportées par les athlètes d’Occitanie aux JO.

L’heure du bilan a sonné. La délégation française rapporte 33 médailles, dont dix en or, des Jeux olympiques de Tokyo. C’est le plus faible résultat depuis les JO d’Athènes en Grèce en 2004. Ce bilan est en dessous des espérances du Comité national olympique et sportif français après les 42 médailles remportées à Rio lors des précédents Jeux.

Parmi les médailles remportées au JO de Tokyo, six l’ont été par des athlètes d’Occitanie. Deux d’entre elles sont en or, dans des sports collectifs. Hugo Descat, Valentin Porte et Michaël Guigou se sont imposés avec l’équipe de France de handball en finale contre le Danemark samedi 7 août. Le même jour, en volley, Nicolas Le Goff a remporté la finale avec les Bleus face au Comité olympique russe. Sur le terrain, il était notamment entouré par les ex-Spacer’s Trevor Clevenot, Antoine Brizard, Barthélémy Chinenyeze et Yacine Louati.

🏐🇫🇷 🥇 QUELLES EMOTIONS !! LES BLEUS SONT CHAMPIONS OLYMPIQUES DE VOLLEY ! 🥇🇫🇷 Ils l'ont fait, les Russes étaient remontés à 2 sets partout, les Bleus n'ont jamais abandonné ! Bravo Messieurs 🤩 Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/7m2qNzjpBb pic.twitter.com/9DnUfv50Kn — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2021

Deux médailles d’argent ont aussi été remportées par des athlètes d’Occitanie aux JO de Tokyo. Kevin Mayer a remporté son décathlon, même blessé au dos, jeudi 5 août. Aussi, Carla Neisen et l’équipe de France féminine de rugby à sept a battu la Nouvelle-Zélande en finale le 31 juillet.

Enfin, deux médailles de bronze sont aussi occitanes. Celle de Diandra Tchatchouang avec l’équipe féminine de basket qui s’est imposée contre la Servie samedi 7 août. Sans oublier Benjamin Thomas qui a remporté l’épreuve de course à l’américaine masculine avec Donavan Grondin le même jour.