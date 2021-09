Tourisme : Toulouse a attiré autant de monde cet été qu’en 2019

L’été 2021 est un très bon cru pour le tourisme à Toulouse, avec une fréquentation proche de celle de 2019, selon les chiffres de l“Office du tourisme de la Ville rose.

« Toulouse a été plébiscitée durant la saison estivale » se réjouit Jean-Claude Dardelet, à la tête de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole, également en charge des équipes de l’Office de Tourisme. Selon les chiffres de ces derniers, la fréquentation touristique est revenue en effet à un niveau comparable à l’année des records qu’était 2019. Certaines activités ont même obtenu des chiffres supérieurs. Comme « les sites à forte identité toulousaine » : la Cité de l’espace a ainsi battu un record historique, avec plus de 110 000 visiteurs du 1er juillet au 23 août ; L’Envol des pionniers a vu sa fréquentation doubler par rapport à la même période de 2019 ; et la Halle de la Machine fait mieux qu’il y a deux ans, avec un total de 50 000 visiteurs en juillet et août. Les musées et grands monuments de la Ville rose retrouvent aussi leur fréquentation passée. Selon les professionnels, « la contrainte du pass sanitaire n’a pas eu d’effet dissuasif ».

Le boom des activités fluviales

Bateaux électriques, paddles, ski nautique, wake board… « Toulouse a vu l’essor des activités fluviales qui ont trouvé leur clientèle », indique l’Office du Tourisme. Tout comme les guinguettes à proximité des berges de la Garonne. Succès également pour les nouveaux évènements L’Essentiel festival, ou Les Instantanés. « le succès de ces programmes estivaux démontre la pertinence de nos choix stratégiques », se félicite Jean-Claude Dardelet.

Des séjours plus long qu’auparavant

Les touristes sont majoritairement français, le reste venant de pays limitrophes : Espagne, Belgique, Allemagne ou Italie. Les professionnels de l’hôtellerie ont observé deux tendances principales cet été. D’une part, les réservations de dernière minute se multiplient, et, de l’autre, la durée des séjours s’allonge. Le rebond du secteur se traduit par un taux d’occupation de 56% pour les hôtels et jusqu’à 65% pour les meublés de tourisme. Le prix moyen des nuitées a lui quasiment retrouvé les niveaux de 2019 à 69 euros.

Source : communiqué de presse