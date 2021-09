Toulouse. Le chef étoilé Michel Sarran contraint de quitter l’émission Top Chef

Remercié par la chaîne M6, le chef étoilé originaire du Gers Michel Sarran ne fera plus partie du jury des prochaines saisons de l’émission culinaire Top Chef. Son départ a provoqué la réaction de nombreux chefs et candidats.

« L’aventure s’arrête pour moi ». Le chef étoilé toulousain Michel Sarran a publié hier une vidéo sur son compte instagram pour annoncer son départ de l’émission culinaire “Top Chef” diffusée à partir du mois janvier de sur la chaîne M6. « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer de jury », a simplement expliqué le cuisinier emblématique de la ville rose, laissant entendre un départ contraint par la production. Le chef faisait pourtant partie du jury depuis 2015, notamment aux côtés d’Hélène Darroz et de Philippe Etchebest, arrivés en même temps que lui.

« Après 7 saisons dans le jury de TopChef, M6 et Studio 89 tiennent à remercier très sincèrement le chef Michel Sarran pour sa passion, son implication et son excellence », a répondu la chaîne dans un tweet publié dans la soirée. Le nom de son remplaçant a déjà été dévoilé : ce sera Glenn Viel, le plus jeune chef triplement étoilé de France.

Ce n’est qu’un au revoir

Face à cette annonce, de nombreux candidats des saisons précédentes lui ont adressé un “dernier merci”, comme Coline Faulquier, finaliste de la saison 7 ou encore Pierre Chomet et Thomas Chisholm candidats de la dernière émission. « Un top chef sans vous n’est pas un vrai Top Chef », a également réagi Justine Aurélie Imbert, participants de la saison 9 dans l’équipe du chef toulousain.

Les membres du jury, aussi, regrettent le départ du toulousain. Philippe Etchebest a publié plusieurs photos en souvenirs des différentes émissions passées, et se dit « très heureux d’avoir partagé ses années à ses côtés », sans oublier les #chocolatine et #roiducassoulet. De son côté, Hélène Darroz a également remercié Michel Sarran qui n’a pas manqué de lui répondre que « l’amitié ne s’arrête pas à un exercice télévisé, elle est sincère et vraie ».