Météo. Dix degrés de perdus en quelques jours à Toulouse et en Occitanie

La météo est capricieuse, les nuages et l’humidité font leur retour cette semaine à Toulouse et en Occitanie. Dans l’Est de la région, le soleil domine toujours.

Le changement de temps est radical à Toulouse et en Occitanie. L’humidité est de retour. Dimanche, les éclaircies ont été bien timides dans l’après-midi dans la Ville rose, ce qui a quand même permis au thermomètre de monter jusqu’à 27. Cela représentait déjà près de 10° de perdu par rapport à samedi.

Ce lundi 16 août, les nuages s’imposent encore et la baisse des températures continue. Elles seront bien douces pour la saison. Quelques averses sont attendues dans les Gers et les Hautes-Pyrénées. Sont prévues 21° à Tarbes, 24° à Castres, Montauban, et à Toulouse.

L’ambiance est différente dans l’Est de l’Occitanie. Le soleil y est encore généreux. Le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales sont d’ailleurs toujours en vigilance jaune pour des fortes chaleurs. Sont attendus 27° à Béziers, 28° à Perpignan, 29° à Montpellier et 31° à Nîmes.

Mardi 17 août, il y aura toujours beaucoup de nuages, à l’exception des départements de l’Est de la région, toujours ensoleillés. Mercredi 18 et jeudi 19 août, le soleil s’impose petit à petit et les températures remontent légèrement.